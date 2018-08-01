الدارالبيضاء تحتضن الدورة الـ 24 لمؤتمر الطاقة الشمسية وأنظمة الطاقة الكيميائية ﻿

تحتضن مدينة الدار البيضاء، من 2 إلى 5 أكتوبر المقبل ، فعاليات الدورة 24 لمؤتمر الطاقة الشمسية وأنظمة الطاقة الكيميائية.

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تحتضن مدينة الدار البيضاء، من 2 إلى 5 أكتوبر المقبل ، فعاليات الدورة 24 لمؤتمر الطاقة الشمسية وأنظمة الطاقة الكيميائية.

الدورة تنظم بمبادرة من معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة والوكالة المغربية للطاقة الشمسية، باعتبارهما أعضاء في برنامج ''صولار بايسز'' التابع للوكالة الدولية للطاقة.

وذكر الموقع الرسمي لـ''صولار بايسز'' أن هذا اللقاء، الذي سينعقد للمرة الثانية في المغرب، يجمع كل سنة أزيد من 500 مشارك يمثلون أكثر من 40 دولة، من عالم الصناعة والبحث والسياسة والتمويل، ما يتيح للخبراء من جميع أنحاء العالم، جمع وتبادل المعلومات حول الأنشطة الحديثة في البحث والتنمية وتسويق تكنولوجيات ''الطاقة الشمسية المركزة''.