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الحكومة تصادق على قانون لتعزيز الحماية من الاستيلاء على عقارات الغير

بتاريــخ : 7 شتنبر 2018 / 01:24 الحكومة تصادق على قانون لتعزيز الحماية من الاستيلاء على عقارات الغير | بوليتيك
الحكومة تصادق على قانون لتعزيز الحماية من الاستيلاء على عقارات الغير
صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 31.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

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صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 31.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

مشروع هذا القانون سيمكن الجهات المكلفة بالتوثيق بالمحافظات العقارية، من الحصول على مرجعية قانونية واضحة، تضبط بشكل دقيق سلطات وصلاحيات الممثل القانوني للشركات المدنية، التي يكون محلها أموالا عقارية حين يتصرف في عقارات الشركة.

كما يهدف القانون إلى تعزيز الحماية من الاستيلاء على عقارات الغير، باقتراح تدابير وقائية تشريعية وتنظيمية، وذلك بتنظيم عملية تسجيل عقد الوكالة، المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، وكذا إحداث سجل الشركات المدنية العقارية؛ ووجوب النقل التلقائي لتسجيل الشركات المدنية المقيدة بالسجل التجاري إلى سجل الشركات المدنية العقارية.

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