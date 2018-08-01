مجلس النواب الإسباني يصادق على قانون يسمح للمهاجرين غير الشرعيين بالولوج إلى الخدمات الصحية ﻿

صادق مجلس النواب الإسباني ( الغرفة السفلى للبرلمان ) اليوم الخميس على مرسوم قانون يسمح للمهاجرين غير الشرعيين بالولوج إلى الخدمات الصحية الإسبانية وأن يكون لهم الحق في الحصول على الرعاية الطبية

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صادق مجلس النواب الإسباني ( الغرفة السفلى للبرلمان ) اليوم الخميس على مرسوم قانون يسمح للمهاجرين غير الشرعيين بالولوج إلى الخدمات الصحية الإسبانية وأن يكون لهم الحق في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة .

وصوتت جميع الفرق البرلمانية الممثلة في مجلس النواب، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، لفائدة هذا القانون باستثناء الحزب الشعبي ( يمين ) الذي صوت ضده وحزب سيودادانوس ( يمين الوسط ) الذي امتنع عن التصويت .

كما دعمت هذه الفرق البرلمانية بالإجماع تقريبا، يضيف المصدر، الرأي الذي دعا إلى اعتماد إجراءات عاجلة لتطبيق هذا القانون الذي صادقت عليه الحكومة الاشتراكية برئاسة بيدرو سانشيز يوم 27 يوليوز الماضي خلال انعقاد مجلس الوزراء .

وأوضح المصدر، أن هذا القانون يشكل '' تغييرا حقيقيا '' في نموذج الرعاية الصحية في إسبانيا حسب ما أكدت كارمن مونتون وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية الإسبانية مشيرة إلى أن الصحة هي قضية لا يمكن أن تكون مرتبطة بالحدود أو بالهوية أو تصريح العمل أو بطاقة الإقامة .

ويكفل القانون الجديد الحق في الحماية الصحية والرعاية الطبية في نفس الظروف والشروط للأشخاص الذين يحملون الجنسية الإسبانية وكذا لجميع الأشخاص الذين يعيشون في إسبانيا .

كما يعترف هذا التشريع بالحق في الرعاية الطبية الضرورية للمواطنين الإسبان وكذا للأجانب الذين يقيمون في إسبانيا في ظل نفس الشروط .