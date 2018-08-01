 المجلس الحكومي يثمن الجهود المبذولة في تسوية أوضاع المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء بالمغرب ﻿
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المجلس الحكومي يثمن الجهود المبذولة في تسوية أوضاع المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء بالمغرب

بتاريــخ : 7 شتنبر 2018 / 00:53 المجلس الحكومي يثمن الجهود المبذولة في تسوية أوضاع المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء بالمغرب | بوليتيك
المجلس الحكومي يثمن الجهود المبذولة في تسوية أوضاع المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء بالمغرب
أكد المجلس الحكومي خلال انعقاد أشغال اجتماعه وبتعليمات ملكية، على تبني المغرب، منذ سنة 2013، استراتيجية وطنية جديدة للهجرة واللجوء ذات أبعاد إنسانية وتضامنية.وبفضل هذه الاستراتيجية، أصبح المغرب

شوف تيفي:

أكد المجلس الحكومي خلال انعقاد أشغال اجتماعه وبتعليمات ملكية، على تبني المغرب، منذ سنة 2013، استراتيجية وطنية جديدة للهجرة واللجوء ذات أبعاد إنسانية وتضامنية.وبفضل هذه الاستراتيجية، أصبح المغرب نموذجا يحتذى به على المستوى القاري والجهوي في مسألة تدبير ملف الهجرة واللجوء.

وفي هذا الإطار، تم إجراء، وفقا لبلاغ المجلس الحكومي، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الخميس، عمليتين لتسوية الوضعية القانونية والإدارية للمهاجرين غير الشرعيين خلال سنتي 2014 و2017، أسفرتا عن تسوية ما يناهز 50 ألف مواطن أجنبي، من ضمنهم 90 في المائة ينحدرون من دول إفريقية. بالإضافة إلى الشقين القانوني والإداري لعمليات التسوية هاته، وفرت المملكة مجموعة من الخدمات الاجتماعية الأساسية للمهاجرين، منها السكن، والصحة، والتعليم، والتكوين المهني...، وذلك بهدف تيسير اندماجهم بالمجتمع المغربي.

وأفاد البلاغ أن المملكة، عملت بتنسيق تام مع التمثيليات الديبلوماسية للبلدان المعنية والمنظمة الدولية للهجرة، على ضمان الرجوع الطوعي للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية في ظروف تصون كرامتهم وحقوقهم. وقد بلغ عدد المستفيدين من برنامج العودة الطوعية، منذ سنة 2004، أزيد من 22 ألف مهاجر، من بينهم أكثر من 1400 شخص برسم سنة 2018.

موضحا أنه بالرغم من هذا الانفتاح والتعاطي الإيجابي مع ملف الهجرة، تم تسجيل حالات معدودة لعدم تجاوب مهاجرين غير شرعيين مع كل المبادرات المقترحة في سياق الاستراتيجية الوطنية للهجرة، حيث ظل هاجسها الوحيد هو العبور إلى الدول الأوربية بشتى الوسائل.

كما أكد البلاغ، على أن المصالح الأمنية المغربية في إطار القوانين الجاري بها العمل، خلال سنة 2018، تمكنت من إحباط أزيد من 54 ألف محاولة للهجرة غير القانونية، وتفكيك 74 شبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب والاتجار بالبشر، وحجز أزيد من 1900 آلية تستعمل في مجال تهريب البشر (زوارق مطاطية، دراجات مائية، محركات مستعملة في الإبحار).

كما أوضح أنه وبهذا الخصوص ، وبروح المسؤولية المؤطرة للاستراتيجية الوطنية للهجرة، تم نقل عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى مدن مغربية أخرى، ضمانا لسلامتهم وإبعادهم عن مخاطر شبكات الاتجار بالبشر التي تنشط بشمال المملكة، والتي جرت في احترام تام للضوابط القانونية.

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شوف تيفي المجلس الحكومي الجهود المبذولة أوضاع المهاجرين الأفارقة

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