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مجموعة CIH بنك تحقق نتائجا إيجابية في النصف الأول من سنة 2018

بتاريــخ : 7 شتنبر 2018 / 00:49 مجموعة CIH بنك تحقق نتائجا إيجابية في النصف الأول من سنة 2018 | اقتصاد
مجموعة CIH بنك تحقق نتائجا إيجابية في النصف الأول من سنة 2018
قدمت يومه الخميس بمدينة الدارالبيضاء مجموعة ''CIH بنك'' نتائجها للنصف الأول لسنة 2018، والتي اعتبرها الرئيس المدير العام للمجموعة جيدة وإيجابية.

شوف تيفي:

قدمت يومه الخميس بمدينة الدارالبيضاء مجموعة ''CIH بنك'' نتائجها للنصف الأول لسنة 2018، والتي اعتبرها الرئيس المدير العام للمجموعة جيدة وإيجابية.

وعرف النصف الأول لسنة 2018 نتائج متميزة، بحيث عرفت ودائع الزبائن ارتفاعا ملحوظا بنسبة 20 في المئة، وبلغت 34 مليار درهم، بزيادة قدرها 6 ملايير درهم بالمقارنة مع السنة الماضية. وحسب المدير العام للمجموعة أحمد رحو، فهذا راجع لحضور البنك في السوق المالي، والذي عرف إقبالا كبيرا من طرف الزبائن الجدد الذين بلغ عددهم حوالي 137 ألف زبون جديد.
و في ما يخص القروض، فقد بلغت 40 مليار درهم، بما فيها تمويلات قروض السكن، و بالنسبة للمنعشين العقاريين.

أما المنتوج البنكي الصافي فقد تقدم بنسبة 13 في المئة، وبلغ بالنسبة لمجموعة ''CIH بنك ''حوالي مليار و 130 مليون درهم في النصف السنة الأول لـ 2018، فيما الناتج الصافي وصل إلى 280 مليون درهم، مقارنة بالسنة الماضية.

هذا ويتوقع الرئيس المدير العام لمجموعة ''CIH بنك'' أحمد رحو، أن تبقي الوتيرة مرتفعة في النصف الثاني من السنة، وتحقق المجموعة أرقاما قياسية.

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شوف تيفي المغرب الدارالبيضاء CIH بنك نتائج إيجابية النصف الأول

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