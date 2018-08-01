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ترامب يقر بصعوبة إحلال سلام بين إسرائيل وفلسطين

بتاريــخ : 7 شتنبر 2018 / 00:43 ترامب يقر بصعوبة إحلال سلام بين إسرائيل وفلسطين | دولي
ترامب يقر بصعوبة إحلال سلام بين إسرائيل وفلسطين
أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس، بأن التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين مهمة صعبة، عكس ما كان يعتقده من قبل.

شوف تيفي و.م.ع

أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس، بأن التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين مهمة صعبة، عكس ما كان يعتقده من قبل.

وقال ترامب خلال مؤتمر عبر الهاتف مع عدد من الحاخامات بمناسبة احتفالات رأس السنة اليهودية ''طوال حياتي، سمعت أن هذا أصعب اتفاق، وقد بدأت أعتقد أنه قد يكون كذلك''.

وأشار إلى أن صهره ومستشاره جاريد كوشنر والسفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان يعملان بـ''جد ''، مكررا اقتناعه بأنه سينجح في هذا الملف الذي فشل فيه جميع أسلافه.

وأضاف ترامب ''لقد حققنا تقدما'' وذلك في وقت تستمر القطيعة بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة، ولم يتم تحديد أي موعد لتقديم عرض محتمل لخطة سلام.

وكان الرئيس الأميركي قد ألغى في نهاية غشت أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

 

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