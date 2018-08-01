تفاصيل جد صادمة ... نائب رئيس من البيجيدي يعتدي على مواطن أمام الملأ بسيدي بوعثمان بالرحامنة ﻿

وجه الشاب ''جواد.ن'' من ساكنة الجماعة الحضرية لسيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، نداء إلى النيابة العامة والدرك الملكي من أجل إرجاع حقه، بعدما تعرض لاعتداء خطير من طرف مسؤول بالبلدية.

شوف تيفي

وجه الشاب ''جواد.ن'' من ساكنة الجماعة الحضرية لسيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، نداء إلى النيابة العامة والدرك الملكي من أجل إرجاع حقه، بعدما تعرض لاعتداء خطير من طرف مسؤول بالبلدية.

وناشد الشاب في شريط فيديو توصلت ''شوف تيفي'' به، مختلف السلطات بالرحامنة، وعلى رأسها النيابة العامة، والدرك الملكي، بإحقاق العدل وإنصافه، خاصة أن المعتدي بحسبه ليس سوى نائب رئيس بلدية سيدي بوعثمان المنتمي إلى صفوف حزب العدالة والتنمية.

وأكد الشاب المذكور، أن نائب رئيس البلدية، يقوم بضغوطات ومحاولات لوقف متابعته، غير أنه متشبث بمتابعته أمام القضاء لإنصافه، بعدما تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الرأس والوجه، جعلته يسقط مغميا عليه.

وأوضح المعتدى عليه، أنه المعيل الوحيد لأسرته، وأنه يعاني حاليا جراء الإصابة التي تعرض لها من طرف نائب الرئيس داخل مقهى بمركز البلدية.

وكانت فعاليات منتخبة وجمعوية ببلدية سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، استنكرت تقاعس عناصر الدرك الملكي في اعتقال نائب رئيس المجلس الجماعي الذي قام بالاعتداء على الشاب داخل مقهى.

وشهدت إحدى المقاهي قبل عيد الأضحى، إقدام نائب الرئيس المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بالاعتداء على الشاب داخل المقهى بواسطة كأس، ما تسبب له في أضرار خطيرة نقل على إثرها إلى مستعجلات مراكش.

كما توجه نائب الرئيس إلى إحدى المصحات الخاصة، حيث تحدث عن تعرضه بدوره لاعتداء من طرف الشاب المذكور.

ومنح مستشفى مراكش، للشاب المعتدى عليه، شهادة طبية تثبت عجزه في مدة فاقت 27 يوما، والتي قدمت للدرك الملكي مرفوقة بشكاية.