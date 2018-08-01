فضائح جنسية تُلاحق الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو ﻿

أعلن مسؤول قضائي فرنسي اليوم الخميس، أن النيابة الباريسية فتحت تحقيقا مبدئيا في اتهامات الاغتصاب والاعتداء الجنسي الموجهة ضد الممثل جيرار دوبارديو بالرغم من نفي الأخير هذه التُهم.

شوف تيفي

أعلن مسؤول قضائي فرنسي اليوم الخميس، أن النيابة الباريسية فتحت تحقيقا مبدئيا في اتهامات الاغتصاب والاعتداء الجنسي الموجهة ضد الممثل جيرار دوبارديو بالرغم من نفي الأخير هذه التُهم.

وقال المسؤول، وفق ما أوردته صحيفة لو باريزيان الفرنسية ،'' إن شابة عمرها 22 عاما، تقدمت بشكوى ضد النجم السينمائي الفرنسي يوم الاثنين''.

أما هيرفيه تيميمي محامي دوبارديو، فقد قال في حديث لشركة بي.اتش.ام التلفزيونية إن الممثل ''ينفي بشكل قاطع أي اغتصاب أو أي اعتداء جنسي أو أي جريمة.''

وامتنع المحامي، يضيف المصدر، عن تقديم تفاصيل عن علاقة الممثل بالشابة التي وصفتها وسائل الإعلام الفرنسية بأنها ''كوميدية وراقصة''.

وبحسب ذات الصحيفة، فإن الممثل الكوميدي الشاب اعتدى على الشابة في 13 و7 غشت بمنزله في باريس. وكانا قد التقيا خلال محاضرة قدمها الممثل في جامعتها.