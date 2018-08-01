وفاة عم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن عمر يناهز 92 سنة بمنطقة سوس ﻿

بعد مجيئه من رحلة العمل بالصين التي كان على رأسها سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، تلقى عشية هذا اليوم خبر وفاة عمه بمنطقة سوس.

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بعد مجيئه من رحلة العمل بالصين التي كان على رأسها سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، تلقى عشية هذا اليوم خبر وفاة عمه بمنطقة سوس.

وقد كان الفقيد البالغ من عمر قيد حياته 92 سنة، إبراهيم مصطفى العثماني واحدا من أعلام الأسرة العثمانية بمنطقة سوس، المعروفة بتخريج العلماء والفقهاء بالمغرب.

حيث ترجم الراحل كتاب المعسول 11/165، للعلامة المغربي المختار السوسي.

ومن المنتظر أن يشد سعد الدين العثماني الرحال إلى منطقة سوس لتلقي التعازي غدا الجمعة.

وتأتي وفاة عم رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أربعة أيام فقط، بعد وفاة أم زميله في الحكومة المصطفى الرميد.