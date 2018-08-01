المجلس الحكومي يستعرض مقترح خطة عمل خاصة للنهوض بقطاع الإسكان بحضور العثماني ﻿

استمع المجلس الحكومي اليوم الخميس بمناسبة انعقاد اجتماعه الاسبوعي بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى عرض لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول خارطة الطريق

شوف تيفي

استمع المجلس الحكومي اليوم الخميس بمناسبة انعقاد اجتماعه الاسبوعي بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى عرض لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول خارطة الطريق للنهوض بقطاع الإسكان تمهيدا لعرضها على أنظار الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان المزمع عقده يوم فاتح أكتوبر 2018 برئاسة رئيس الحكومة.

وأبرز الوزير، وفق بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الخميس، أن بلورة مشروع خارطة الطريق هاته تم بمنهجية تشاركية، في إطار ورشات للتفكير والتشاور في شهر ماي 2018، حضرها زهاء ألف مشارك من مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والفدراليات المهنية والأبناك والخبراء والباحثين وممثلين عن المجتمع المدني.

كما استعرض الوزير في البداية، وفقا لذات البلاغ، واقع قطاع الإسكان ببلادنا مؤكدا على دوره كقاطرة فعلية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومذكرا بالمكتسبات العديدة التي راكمها على مستوى الإنتاج الذي عرف انتعاشا قياسيا لا سيما السكن الاجتماعي بفضل الإجراءات التحفيزية التي قررتها الدولة لصالحه. كما أكد على الإنجازات التي تحققت بفضل برامج محاربة السكن غير اللائق والتي مكنت من تحسين ظروف فئات واسعة من المواطنين.

وأوضح الوزير، يضيف البلاغ، أنه من مكتسبات السياسة التي اتبعت تقليص العجز السكني من مليون و200 ألف وحدة سكنية إلى 400 ألف وحدة، وخلال الخمس سنوات الماضية من 800 ألف إلى 400 ألف، بهدف تقليص العجز خلال هذه الولاية الحكومية إلى 200 ألف وحدة؛ وعرف معدل الإنتاج ارتفاعا ب 30 في المائة سنويا بحيث يتم انتاج 144 ألف سكن.

أما بالنسبة للتحديات فأكد الوزير أنه رغم المجهود المبذول في محاربة السكن الصفيحي فإنه تم تسجيل استمراه وتزايده في بعض المناطق، بالإضافة إلى مشكل المباني الآيلة للسقوط؛ وإشكالية العجز الحضري (47 ألف وحدة سنويا)، وكذا السكن القروي.

كما تطرق الوزير إلى عدد من المؤشرات الدالة خلال عشر سنوات (2004-2015) حيث بلغ مجموع الدعم العمومي 115.8 مليار درهم ضمنها 77.5 نفقات جبائية، 18.9مليار درهم، 11.9 مليار على مستوى الدعم العقاري، والقروض البنكية 7.5 مليار درهم.

وعلى مستوى المردودية فإن العائدات لصالح المالية العمومية كانت في حدود 168 مليار درهم؛ وبلغ عدد مناصب الشغل التي أحدثت 150 ألف منصب، كما أن الموارد الجبائية تضاعفت ثلاث مرات.

كما شدد الوزير بالمقابل، وفقا لذات البلاغ، على حاجة القطاع إلى نفس جديد عبر تطوير مقاربات من شأنها تجويد برنامج مدن بدون صفيح وبرنامج التدخل في السكن الآيل للسقوط مؤكدا على ضرورة بلورة نجاعة أكبر للبرامج حتى يتم الاستهداف الأمثل للفئات الاجتماعية المحتاجة والمتوسطة. وهو ما تترجمه خارطة الطريق المذكورة التي رسمت توجهات من شأنها النهوض بالقطاع من خلال اعتماد مقاربات محلية لبرمجة عرض سكني ملائم وذي جودة، يراعي القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المستهدفة. وكذا تحسين مناخ الاستثمار في القطاع من خلال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.





