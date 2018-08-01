الرئيس الصيني يشيد بالدور الكبير للملك في إفريقيا ﻿

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن الرئيس الصيني ''شي جين بينغ''، أعرب خلال الاستقبال الذي خصه به أمس ببكين، عن تقديره للدور الكبير للملك محمد السادس في افريقيا.

شوف تيفي و.م.ع

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، أعرب خلال الاستقبال الذي خصه به أمس ببكين، عن تقديره للدور الكبير للملك محمد السادس في افريقيا.

وأبرز العثماني، خلال افتتاحه أشغال مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم بالرباط، أن الرئيس الصيني، أكد خلال هذا اللقاء استعداد بلاده للتعاون الثلاثي (الصين - المغرب - إفريقيا) وإدراج المغرب ضمن برنامج التعاون، خلال الثلاث سنوات المقبلة بميزانية تقدر بحوالي 60 مليار دولار للاستثمار والدعم في إفريقيا.

وأعرب "شي" عن تقديره لجهود المغرب في تطبيق وتنزيل مقتضيات الشراكة الاستراتيجية، خصوصا ما يتعلق بدعم المستثمرين الصينيين الراغبين بالاستثمار في المغرب، ودعم التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي بين البلدين.

وأكد العثماني على أهمية اللقاءات التي تم عقدها مع الشركات الصينية، سواء التي يستثمر بعضها في المغرب أو التي تستعد لذلك في المستقبل وخاصة في مجالي التكنولوجيات الحديثة والطاقات المتجددة .

وأشار في هذا الصدد إلى أن أهمية المنتدى تظهر في الحضور المكثف لرؤساء الدول والحكومات، وما انبثق عنه من إعلانات مهمة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الصين وإفريقيا.