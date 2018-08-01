محمد الهيني حول استدعاء القضاء الفرنسي لصحافيين مغاربة : نرجح أن يصرح القضاء الفرنسي بعدم الاختصاص ﻿

قال المحامي والناشط الحقوقي محمد الهيني، بخصوص استدعاء القضاء الفرنسي لصحافيين مغاربة، ''ينص القانون الجنائي لكل دولة على اختصاص قضائها للنظر في الجرائم المرتكبة في الخارج متى كان الفاعل أو الضحية

شوف تيفي

قال المحامي والناشط الحقوقي محمد الهيني، بخصوص استدعاء القضاء الفرنسي لصحافيين مغاربة، "ينص القانون الجنائي لكل دولة على اختصاص قضائها للنظر في الجرائم المرتكبة في الخارج متى كان الفاعل أو الضحية يحمل جنسيتها أو كان الفعل المرتكب ضد مصالح الدولة ".

وأفاد الهيني في تصريح لقناة شوف تيفي" اليوم الخميس، أنه "بالنسبة للشكاية التي رفعها المعني ضد مواقع إلكترونية مغربية وشخصيات مغربية بالإهانة أو السب والقذف، فإنها لا تخضع لاختصاص القضاء الفرنسي، لعدم وجود أي معيار من المعايير المذكورة سابقا لاختصاص القضاء الفرنسي".

وتابع المحامي الهيني" لأن الضحية المفترض مغربي ولا يحمل الجنسية الفرنسية والوقائع كلها واقعة بالتراب المغربي والمشتكى بهم يحملون الجنسية المغربية لهذا نرجح أن يصرح القضاء الفرنسي بعدم الاختصاص سواء بالإحالة على القضاء الوطني أو إغلاق الملف وفقا للفقرة 3 من المادة 2 من البرتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط بين الحكومتين المغربية والفرنسية وذلك بعد سعي السلطة المقدم إليها الطلب أو الشكاية أو المعروض عليها المتابعة أو الملف على جمع البيانات أو المعلومات المتوفرة لدى السلطة القضائية للطرف الأخر".

كما أوضح محمد الهيني " تواصل السلطة القضائية المعروض عليها الملف، الإجراءات في حالة عدم توصلها بجواب أو في حالة عدم اتخاذ الطرف الآخر أي إجراء".

مشيرا في ذات السياق إلى "أنه ليس هناك مانع من استدعاء أي شخص بالطريق العادي في إطار المتابعات سواء من طرف القضاء المغربي أو الفرنسي، فقط يتعين على كل دولة إشعار الدولة الأخرى فورا بالمساطر المتعلقة بالأفعال المعاقب عليها جنائيا التي قد تتار مسؤولية رعايا هذا الأخير في ارتكابها حينما تكون الأفعال المبلغ عنها قد ارتكبت على إقليم الطرف الآخر، وهذا ما لم يتم إلى حد الآن في علمنا وهو تقصير كبير من الجانب الفرنسي".