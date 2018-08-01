 هذا ما قاله رحو عن خلافته لبنشعبون على رأس البنك الشعبي وها علاش الشبابيك الأوتوماتيكية للبنوك ماخدماتش خلال عيد الأضحى ﻿
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هذا ما قاله رحو عن خلافته لبنشعبون على رأس البنك الشعبي وها علاش الشبابيك الأوتوماتيكية للبنوك ماخدماتش خلال عيد الأضحى

بتاريــخ : 6 شتنبر 2018 / 22:40 هذا ما قاله رحو عن خلافته لبنشعبون على رأس البنك الشعبي وها علاش الشبابيك الأوتوماتيكية للبنوك ماخدماتش خلال عيد الأضحى | اقتصاد
هذا ما قاله رحو عن خلافته لبنشعبون على رأس البنك الشعبي وها علاش الشبابيك الأوتوماتيكية للبنوك ماخدماتش خلال عيد الأضحى
تحاشى أحمدرحو المدير العام لمجموعة البنك العقاري والسياحي الإجابة عن سؤال إن كان مرشحا لخلافة محمد بن شعبون على رأس مجموعة البنك الشعبي، عقب تعيين هذا الأخير وزيرا جديدا للإقتصاد والمالية في

شوف تيفي:

تحاشى أحمد رحو المدير العام لمجموعة البنك العقاري والسياحي الإجابة عن سؤال إن كان مرشحا لخلافة محمد بن شعبون على رأس مجموعة البنك الشعبي، عقب تعيين هذا الأخير وزيرا جديدا للإقتصاد والمالية في حكومة العثماني خلفا لمحمد بوسعيد المُقال، مكتفيا برد مقتضب أوحى فيه للحاضرين بأن طرح السؤال ليس في محله وأن الإجابة عنه، ليست متوفرة لديه.

وفي سياق آخر، أوضح رحو في أشغال الندوة الصحفية التي عقدها بنك "السياش" مساء أمس الخميس لغاية عرض حصيلة النتائج المالية التي حققتها المجموعة خلال النصف الأول من السنة الجارية، أن أسباب تعطل خدمات الشبابيك الأوتوماتيكية للبنوك خلال فترة عيد الأضحى، لا تتحملها البنوك وحدها، بقدر ما أنها تعود أيضاً لعدم تقدير الزبناء لحجم المبالغ المالية التي كان يتوجب عليهم سحبها قبل حلول هذه المناسبة، تفاديا للوقوع في المشكل المطروح، مشيرا إلى أن إشكالية السيولة لم تكن مطروحة على مستوى مجموع الشبابيك البنكية المتواجدة على الصعيد الوطني، بقدر ما أنها انحصرت، يضيف رحو، على الشبابيك البنكية التي توجد بالمناطق الجغرافية التي تعرف وتيرة سحب مرتفعة وتمركز ملحوظ لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بالنظر لاحتياجاتهم المرتفعة لإجراء عمليات السحب المالي عبر الشبابيك الأوتوماتيكية، حيث أكد في هذا الخصوص، أن الموارد البشرية للبنك العقاري والسياحي، تعبأت خلال أيام عيد الأضحى لتجاوز المشكل ولم تدخر جهدا لضخ الأموال المطلوبة في حقينة هذه الشبابيك، مع أن تلك الفترة اتسمت كذلك بتوقف دار السكة عن طبع النقود، بسبب عطلة العيد، يضيف أحمد رحو.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مسؤولوا المجموعة البنكية، أن حجم الأرباح الصافية الموطدة التي حققتها هذه الأخيرة إلى حدود متم النصف الأول من السنة الجارية، بلغت ما قيمته 289,2 مليون درهم، بارتفاع قدره 136,7 في المائة، وذلك بالتزامن مع تحقيق حجم الودائع التي تحصلت عليها المجموعة خلال الفترة الزمني ذاتها، ما مجموعه 34,4 مليار درهم، مسجلة زيادة نسبتها 23,5 في المائة مقارنة بذات الفترة من السنة الفارطة.



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شوف تيفي المغرب رحو البنك الشعبي بنشعبون خلافة ترشيح عيد الأضحى

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