مصرع شخص وجرح 6 أشخاص في حادثة سير مميتة بإقليم شفشاون ﻿

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة زوال اليوم، في حادثة سير خطيرة وقعت على مستوى الطريق الرابطة بين مدينة تطوان والحسيمة، وذلك إثر اصطدام سيارة أجرة كبيرة بشاحنة خاصة لنقل

شوف تيفي: شفشاون

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة زوال اليوم، في حادثة سير خطيرة وقعت على مستوى الطريق الرابطة بين مدينة تطوان والحسيمة، وذلك إثر اصطدام سيارة أجرة كبيرة بشاحنة خاصة لنقل البضائع .

وأكد شهود عيان، أن الحادث وقع على مستوى قرية "أغيل أسنوس" التابعة للجماعة الترابية "اسطيحة" إقليم شفشاون، وذلك بعدما تفاجأ سائق سيارة أجرة كبيرة تقل 6 ركاب بطفل صغير يظهر أمامه على الطريق، فحاول تجنب الاصطدام به ليلتقي بشاحنة تابعة لإحدى شركات "الصابون" قادمة في الاتجاه المعاكس، ويصطدم بها في مشهد وصف بالمروع، أسفر عن وفاة أحد ركاب سيارة الأجرة، فيما أصيب 6 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة .

هذا، ومن جانبها حلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية بمكان الحادث، وتم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات، فيما نقل الجرحى الستة للمستعجلات لإسعافهم، بينما جرى فتح تحقيق شامل حول حيثيات وملابسات وأسباب وقوع الحادث المفجع.





