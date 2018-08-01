 مصرع شخص وجرح 6 أشخاص في حادثة سير مميتة بإقليم شفشاون ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

محمد الهيني حول استدعاء القضاء الفرنسي لصحافيين مغاربة : نرجح أن يصرح القضاء الفرنسي بعدم الاختصاص | مجتمع

محمد الهيني حول استدعاء القضاء الفرنسي لصحافيين مغاربة : نرجح أن يصرح القضاء الفرنسي بعدم

هذا ما قاله رحو عن خلافته لبنشعبون على رأس البنك الشعبي وها علاش الشبابيك الأوتوماتيكية للبنوك ماخدماتش خلال عيد الأضحى | اقتصاد

هذا ما قاله رحو عن خلافته لبنشعبون على رأس البنك الشعبي وها علاش الشبابيك الأوتوماتيكية للبنوك

مصرع شخص وجرح 6 أشخاص في حادثة سير مميتة بإقليم شفشاون | حوادث و حقوق

مصرع شخص وجرح 6 أشخاص في حادثة سير مميتة بإقليم شفشاون

مقتل شخصين إثر حادثة سير مميتة بضواحي إقليم تاوريرت | حوادث و حقوق

مقتل شخصين إثر حادثة سير مميتة بضواحي إقليم تاوريرت

المصطفى الرميد يتقدم بالشكر إلى الملك محمد السادس لعنايته بوالدته التي وافتها المنية مساء السبت الماضي | بوليتيك

المصطفى الرميد يتقدم بالشكر إلى الملك محمد السادس لعنايته بوالدته التي وافتها المنية مساء السبت

حملة بخصوص احتلال الملك العمومي بمنطقة سيدي معروف بالدار البيضاء | مجتمع

حملة بخصوص احتلال الملك العمومي بمنطقة سيدي معروف بالدار البيضاء

جريمة قتل بشعة تهز تطوان.. والضحية شاب في عمر الزهور | حوادث و حقوق

جريمة قتل بشعة تهز تطوان.. والضحية شاب في عمر الزهور

بعثة حقوقية إيطالية تعقد لقاء مع ولد الرشيد بالعيون | مجتمع

بعثة حقوقية إيطالية تعقد لقاء مع ولد الرشيد بالعيون

بالصور.. حادثة سير خطيرة في الطريق السيار بوسكورة | حوادث و حقوق

بالصور.. حادثة سير خطيرة في الطريق السيار بوسكورة

نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

مصرع شخص وجرح 6 أشخاص في حادثة سير مميتة بإقليم شفشاون

بتاريــخ : 6 شتنبر 2018 / 22:00 مصرع شخص وجرح 6 أشخاص في حادثة سير مميتة بإقليم شفشاون | حوادث و حقوق
مصرع شخص وجرح 6 أشخاص في حادثة سير مميتة بإقليم شفشاون
لقي شخص مصرعه وأصيب 6 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة زوال اليوم، في حادثة سير خطيرة وقعت على مستوى الطريق الرابطة بين مدينة تطوان والحسيمة، وذلك إثر اصطدام سيارة أجرة كبيرة بشاحنة خاصة لنقل

شوف تيفي: شفشاون

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة زوال اليوم، في حادثة سير خطيرة وقعت على مستوى الطريق الرابطة بين مدينة تطوان والحسيمة، وذلك إثر اصطدام سيارة أجرة كبيرة بشاحنة خاصة لنقل البضائع .

وأكد شهود عيان، أن الحادث وقع على مستوى قرية "أغيل أسنوس" التابعة للجماعة الترابية "اسطيحة" إقليم شفشاون، وذلك بعدما تفاجأ سائق سيارة أجرة كبيرة تقل 6 ركاب بطفل صغير يظهر أمامه على الطريق، فحاول تجنب الاصطدام به ليلتقي بشاحنة تابعة لإحدى شركات "الصابون" قادمة في الاتجاه المعاكس، ويصطدم بها في مشهد وصف بالمروع، أسفر عن وفاة أحد ركاب سيارة الأجرة، فيما أصيب 6 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة .

هذا، ومن جانبها حلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية بمكان الحادث، وتم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات، فيما نقل الجرحى الستة للمستعجلات لإسعافهم، بينما جرى فتح تحقيق شامل حول حيثيات وملابسات وأسباب وقوع الحادث المفجع.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب شفشاون حادثة سير مميتة مصرع شخص 6 جرحى

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مقتل شخصين إثر حادثة سير مميتة بضواحي إقليم تاوريرت | حوادث و حقوق

مقتل شخصين إثر حادثة سير مميتة بضواحي إقليم تاوريرت

جريمة قتل بشعة تهز تطوان.. والضحية شاب في عمر الزهور | حوادث و حقوق

جريمة قتل بشعة تهز تطوان.. والضحية شاب في عمر الزهور

بالصور.. حادثة سير خطيرة في الطريق السيار بوسكورة | حوادث و حقوق

بالصور.. حادثة سير خطيرة في الطريق السيار بوسكورة

إغلاق مدرسة ابتدائية ببني ملال يثير غضب الساكنة | حوادث و حقوق

إغلاق مدرسة ابتدائية ببني ملال يثير غضب الساكنة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بــرافو..طفل كيخدم على راسو باش يشري الكتب المدرسية بالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 26 دقيقة

بــرافو..طفل كيخدم على راسو باش يشري الكتب المدرسية بالبيضاء

عطب تقني يتسبب في توقف طرامواي البيضاء | خارج البلاطو

عطب تقني يتسبب في توقف طرامواي البيضاء

عيوش: القرأن بوحدو اللي مقدس ماشي اللغة العربية والدارجة هي لي غتحارب لينا الأمية | خارج البلاطو

عيوش: القرأن بوحدو اللي مقدس ماشي اللغة العربية والدارجة هي لي غتحارب لينا الأمية

محكمة بني ملال تقرر تأجيل النظر في قضية فتاة الوشم وسط احتجاج هستيري وقربالة لأسر المتهمين | خارج البلاطو

محكمة بني ملال تقرر تأجيل النظر في قضية فتاة الوشم وسط احتجاج هستيري وقربالة لأسر المتهمين

﻿

آخر المستجدات

محمد الهيني حول استدعاء القضاء الفرنسي لصحافيين مغاربة : نرجح أن يصرح القضاء الفرنسي بعدم الاختصاص | مجتمع
منذ 15 دقيقة

محمد الهيني حول استدعاء القضاء الفرنسي لصحافيين مغاربة : نرجح أن يصرح القضاء الفرنسي بعدم

هذا ما قاله رحو عن خلافته لبنشعبون على رأس البنك الشعبي وها علاش الشبابيك الأوتوماتيكية للبنوك ماخدماتش خلال عيد الأضحى | اقتصاد

هذا ما قاله رحو عن خلافته لبنشعبون على رأس البنك الشعبي وها علاش الشبابيك الأوتوماتيكية للبنوك

مصرع شخص وجرح 6 أشخاص في حادثة سير مميتة بإقليم شفشاون | حوادث و حقوق

مصرع شخص وجرح 6 أشخاص في حادثة سير مميتة بإقليم شفشاون

مقتل شخصين إثر حادثة سير مميتة بضواحي إقليم تاوريرت | حوادث و حقوق

مقتل شخصين إثر حادثة سير مميتة بضواحي إقليم تاوريرت

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.