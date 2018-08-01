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المصطفى الرميد يتقدم بالشكر إلى الملك محمد السادس لعنايته بوالدته التي وافتها المنية مساء السبت الماضي

بتاريــخ : 6 شتنبر 2018 / 20:53 المصطفى الرميد يتقدم بالشكر إلى الملك محمد السادس لعنايته بوالدته التي وافتها المنية مساء السبت الماضي | بوليتيك
المصطفى الرميد يتقدم بالشكر إلى الملك محمد السادس لعنايته بوالدته التي وافتها المنية مساء السبت الماضي
تقدم المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان،عبر تدوينة مؤثرة، بالشكر إلى الملك محمد السادس لعنايته بوالدته التي وافتها المنية مساء السبت المنصرم.

شوف تيفي:

تقدم المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان،عبر تدوينة مؤثرة، بالشكر إلى الملك محمد السادس لعنايته بوالدته التي وافتها المنية مساء السبت المنصرم.

وكتب مصطفى الرميد في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مساء اليوم الخميس: "أعبر عن خالص شكري، وعميق امتناني لجلالة الملك حفظه الله، على ما تفضل به من عناية كريمة أحاط بها الوالدتي رحمها الله طوال فترة مرضها، وعلى مواساته ودعمه بعد وفاتها، بارك الله فيه وحفظه وأطال عمره”.

كما شكر الوزير عبر ذات التدوينة، جميع من تحمل عناء السفر إلى حيث ووري جثمان والدته الثرى، وخص بالذكر أعضاء الحكومة، وأعضاء البرلمان، والمسؤولين القضائيين والقضاة وممثلي المهن القضائية، ومسؤولي الدولة، والنقباء والمحامين، وممثلي الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الحقوقية، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي وسائل الإعلام وكافة من حضر من المواطنين والمواطنات.

وأضاف الرميد من خلال كلمات مؤثرة قائلا:"من أعماق قلبي، أشكر أخي العزيز الأستاذ عبد الإله ابن كيران على ما تفضل به من دعم ومواساة، لي ولأفراد أسرتي، من خلال حضوره وكلمته التأبينية المؤثرة التي ألقاها على قبر الفقيدة رحمة الله عليها".

جدير بالذكر أنه تم دفن والدة المصطفى،التي توفيت إثر معاناة شديدة مع المرض، مساء يوم الأحد الماضي بمقبرة سيدي بنور.



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شوف تيفي المغرب مصطفى الرميد وزير دولة المكلف بحقوق الإنسان الشكر الملك محمد السادس

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