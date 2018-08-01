جريمة قتل بشعة تهز تطوان.. والضحية شاب في عمر الزهور ﻿

اهتز حي المصدع بالمدينة القديمة بتطوان، قبل قليل من يومه الخميس، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في عقده الثالث، وجه له شخص طعنات مميتة بواسطة السلاح الأبيض.

"شوف تيفي"

اهتز حي المصدع بالمدينة القديمة بتطوان، قبل قليل من يومه الخميس، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في عقده الثالث، وجه له شخص طعنات مميتة بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضح مصدر مطلع ل "شوف تيفي" أن شخصا في عقده الخامس، أقدم على قتل الشاب بسبب تصفية حسابات بينهما، مشيرا إلى أن المتورط في هذا الفعل الإجرامي، باغث الضحية ووجه له طعنات قاتلة ليسقط جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأكد المصدر ذاته أن عناصر الشرطة القضائية، وبعد نصف ساعة من وقوع الجريمة، تمكنت من إيقاف المعني بالأمر ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة، بينما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى سانية الرمل.



