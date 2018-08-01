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بعثة حقوقية إيطالية تعقد لقاء مع ولد الرشيد بالعيون

بتاريــخ : 6 شتنبر 2018 / 20:18 بعثة حقوقية إيطالية تعقد لقاء مع ولد الرشيد بالعيون | مجتمع
بعثة حقوقية إيطالية تعقد لقاء مع ولد الرشيد بالعيون
قامت صباح اليوم بعثة إيطالية لحقوق الإنسان بعقد لقاء بمقر القصر البلدي بالعيون مع مولاي حمدي ولد الرشيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة العيون.

"شوف تيفي"

قامت صباح اليوم بعثة إيطالية لحقوق الإنسان بعقد لقاء بمقر القصر البلدي بالعيون مع مولاي حمدي ولد الرشيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة العيون.

وذلك لمعرفة الوضع الحقوقي عن كثب بالأقاليم الجنوبية وتم إطلاع الوفد على المنجزات والمشاريع التنموية بالعيون وآفاق النموذج التنموي للأقاليم الجنوبيه كما أكد رئيس المجلس البلدي للوفد باسمه وباسم الساكنة التي يمثلها عن تأييده للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية .

للإشارة تضم هذه البعثة رئيس الفيدرالية الإيطالية لحقوق الإنسان، أنطونيو ستانغو، ورئيس معهد الأبحاث الاقتصادية والسياسية الدولية، دومينيكو لتيزيا، والمحامية الإيطالية المختصة في مجال حقوق الإنسان نائبة رئيس معهد الأبحاث، مارغيريتا كاطوليكو، حيث سيقوم الوفد بعدة لقاءات بالعيون مع أعضاء المجتمع المدني.

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