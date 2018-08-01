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بداية الإنقلابات بالمجالس الجماعية لجهة سوس و12 عضوا يتحالفون للإطاحة برئيس جماعة بإقليم تيزنيت

بتاريــخ : 6 شتنبر 2018 / 19:47 بداية الإنقلابات بالمجالس الجماعية لجهة سوس و12 عضوا يتحالفون للإطاحة برئيس جماعة بإقليم تيزنيت | بوليتيك
بداية الإنقلابات بالمجالس الجماعية لجهة سوس و12 عضوا يتحالفون للإطاحة برئيس جماعة بإقليم تيزنيت
كشفت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، عن استعداد 12 عضوا بجماعة ''أربعاء الساحل'' بإقليم تيزنيت لتقديم ملتمس يرمي لإقالة الرئيس ''ا.س'' المنتمي لحزب التقدم والإشتراكية بعد تصاعد وتيرة الخلاف بينه وبين باقية

شوف تيفي:تيزنيت

كشفت مصادر خاصة لقناة "شوف تيفي"، عن استعداد 12 عضوا بجماعة "أربعاء الساحل" بإقليم تيزنيت لتقديم ملتمس يرمي لإقالة الرئيس "ا.س" المنتمي لحزب التقدم والإشتراكية بعد تصاعد وتيرة الخلاف بينه وبين باقية أعضاء الجماعة.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فإن الأعضاء الإثنى عشر الغاضبين من قرارات وسياسة تذبير الرئيس لجماعة أربعاء الساحل ينتمون لحزب التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية.

وأضافت ذات المصادر، أن الأعضاء المنشقين دخلوا في حوارات واجتماعات فيما بينهم لمناقشة تقديم الملتمس الذي سيطيح برئيس الجماعة طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14، بالرغم من محاولة العديد من الأشخاص بما فيهم الرئيس ثني الأعضاء المنتمين لحزبه من الإنخراط في هذه الحملة التي يقودها أعضاء مجلسه ضده.

وفي هذا السياق كتب الاتحادي، ابراهيم بوخالد، أحد الأعضاء المطالبين باقالة الرئيس على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تدوينة مثيرة قال فيها: "هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية .. الآن اكتمل عقد التوقيعات المتطلبة لتقديم ملتمس إقالة رئيس المجلس الجماعي لأربعاء الساحل طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14، مضيفا أنها "نهاية مرحلة وبداية عهد جديد".

يشار أن بوادر هذا الإنشقاق بمجلس جماعة "أربعاء الساحل" بدأت تظهر للمتابعين للشأن المحلي بعدما قطع الأعضاء الغاضبون للقاء التعارف الذي عقده العامل الجديد لإقليم تيزنيت"حسن خليل" مع عدد من فعاليات المنطقة قصد التعرف عليهم عن كتب ومعرفة أهم الإشكالات والقضايا العويصة التي تعاني منها الساكنة المحلية، وشكل هذا الغياب للأعضاء الإثنى عشر حرجا كبيرا للرئيس المغضوب عليه.

 

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شوف تيفي المغرب تيزنيت 12 عضو تحالف إطاحة برئيس جماعة أربعاء الساحل الانقلابات جهة سوس

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