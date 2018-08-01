العلوي يدعو حزبه للخروج من الحكومة: ''لا داعي للاستمرار في الترقيع '' ﻿

دعا إسماعيل العلوي رئيس مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، في حوار مع أسبوعية مغربية، ''إن حزب التقدم والاشتراكية مستهدف''، مؤكدا على أن'' أحسن طريقة للوقاية الخروج من الحكومة ولا داعي للاستمرار في

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دعا إسماعيل العلوي رئيس مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، في حوار مع أسبوعية مغربية، ''إن حزب التقدم والاشتراكية مستهدف''، مؤكدا على أن'' أحسن طريقة للوقاية الخروج من الحكومة ولا داعي للاستمرار في الترقيع''.

وأضاف العلوي ''أن بعد 20 سنة من المشاركة في الحكومة أصبحنا نلاحظ تراجعا عن المكتسبات الديمقراطية بشكل ملموس''.

الدعوة إلى الخروج من الأغلبية الحكومية، جاءت عقب حذف منصب كتابة الدولة المكلفة بالماء، كانت على رأسها القيادية في حزب الكتاب، دون استشارة لا الوزيرة المعنية، ولا الحزب.

ومن المرتقب أن ينعقد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في 15شتنبر، قبل انعقاد برلمان حزب بنعبد الله يوم 23 شتنبر، بعد اللقاء الذي جمع بين هذا الأخير والعثماني، دون الخروج بنتائج حاسمة فيما يخص استمرار التحالف بين الحزبين من عدمه، بعد الأزمة التي رافقت حذف منصب أفيلال، حيث اعتبره البعض إهانة وخرقا لميثاق الأغلبية، فيما يدافع العثماني عن نفسه بأن الأمر تجاوزه، بعد اتصال أفيلال بجهات عليا.