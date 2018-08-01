 الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية يستنكر تضمين الكتاب المدرسي ألفاظا من الدارجة ﻿
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الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية يستنكر تضمين الكتاب المدرسي ألفاظا من الدارجة

بتاريــخ : 6 شتنبر 2018 / 18:47 الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية يستنكر تضمين الكتاب المدرسي ألفاظا من الدارجة | مجتمع
الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية يستنكر تضمين الكتاب المدرسي ألفاظا من الدارجة
استنكر الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية السلوك الذي أقدمت عليه مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المتمثل في تضمين الكتاب المدرسي الرسمي،

شوف تيفي

استنكر الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية السلوك الذي أقدمت عليه مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المتمثل في تضمين الكتاب المدرسي الرسمي، ألفاظا من الدارجة المغربية.

واعتبر الائتلاف الوطني في بيان توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الخميس، أنه "يتنافى كليا مع المقتضيات الدستورية؛ لاسيما الفصل الخامس الذي نص على أن اللغة العربية، تعتبر اللغة الرسمية بالمغرب، إلى جانب الأمازيغية، ناهيك عن تعارضه الواضح مع مضامين الرؤية الاستراتيجية (2015/2030)، ومشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي".

كما أكد البيان "أن المسوغات التي ساقتها الوزارة لتعليل هذا التسريب الغريب، والمتمثلة فيما أسمتها "مبررات بيداغوجية صرفة"؛ واهية و لا تصمد أمام الحقيقة العلمية لتعلم اللغة وتعليمها؛ باعتبارها نظاما ونسقا لا يمكن العبث به بما يؤدي إلى زرع البلبلة والاضطراب في أذهان المتعلمين."

ودعا الائتلاف وفق ذات البيان، "رئيس الحكومة باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية، والوزارة الوصية على القطاع، للتدخل العاجل لتدارك الأمر قبل فوات الأوان؛ لإيقاف اعتماد هذه المقررات والدعوة لمراجعتها، ومراجعة دفاتر التحملات الخاصة بتأليف الكتب المدرسية بمراعاة المقتضيات السالف ذكرها".

مشددا في ذات السياق دعوته " إلى الاحتكام إلى المساطر المنظمة لإعداد الكتب المدرسية وإسنادها للكفاءات الوطنية من ذوي التخصص من خلال الاحتكام للضوابط البيداغوجية والمرجعيات ذات الصلة، ومراجعة كتب الابتدائي من كل ما يخل بهذه المرجعيات، وتغيير الكتب التي لا تتوفر فيها الشروط البيداغوجية الملائمة للأهداف المحددة".

وحث البيان السلطة التشريعية للإسراع في سن قوانين حماية اللغة العربية درءًا لكل الممارسات التي ترهن مستقبل المغاربة لقراءات مزاجية لمسؤولين يفتقدون أدنى شروط الفهم العلمي والمعرفي للمسألة اللغوية.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية الكتاب المدرسي ألفاظ الدارجة

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