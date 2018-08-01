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العثماني: الصين ملتزمة بدعم قضية الوحدة الترابية للمغرب

بتاريــخ : 6 شتنبر 2018 / 18:33 العثماني: الصين ملتزمة بدعم قضية الوحدة الترابية للمغرب | بوليتيك
العثماني: الصين ملتزمة بدعم قضية الوحدة الترابية للمغرب
قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الرئيس الصيني ملتزم بدعم قضية الوحدة الوطنية للمغرب.

شوف تيفي وكالات

 

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الرئيس الصيني ملتزم بدعم قضية الوحدة الوطنية للمغرب.

وأوضح العثماني، في تصريح صحفي عقب مشاركته في أشغال منتدى التعاون الإفريقي الصيني المنعقد أخيرا في العاصمة بكين، أن الرئيس الصيني أكد خلال مباحثات أجراها معه، أن الجمهورية الصينية ملتزمة بدعم قضية الوحدة الترابية المغربية، سواء في إطار العلاقات الثنائية، أو على مستوى المحافل الدولية.

وذكر رئيس الحكومة، أن الرئيس الصيني أكد اهتمام بلاده بالسياسة الإفريقية للملك محمد السادس، وحرصه على تطوير التعاون الثلاثي الصيني المغربي الإفريقي من أجل دعم التنمية في إفريقيا.

وكان رئيس الحكومة سلّم رئيس الصين الشعبية خطابا مكتوبا من الملك محمد السادس، أكد فيه التزام المغرب بتطوير الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية الصين، كما دعا الملك الرئيس الصيني لزيارة المغرب في أقرب الآجال.

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