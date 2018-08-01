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عصابات ''الكنوز'' تستهدف أضرحة الجديدة.. أعمال حفر بضريح سيدي أحمد بن مبارك والقضية سجلت ضد مجهول

بتاريــخ : 6 شتنبر 2018 / 18:14 عصابات الكنوز تستهدف أضرحة الجديدة.. أعمال حفر بضريح سيدي أحمد بن مبارك والقضية سجلت ضد مجهول | مجتمع
عصابات ''الكنوز'' تستهدف أضرحة الجديدة.. أعمال حفر بضريح سيدي أحمد بن مبارك والقضية سجلت ضد مجهول
عادت عصابات الكنوز لمزاولة نشاط التنقيب عن تحف مطمورة بأضرحة الأولياء بالجديدة٬ وجاء الدور هذه المرة على ضريح الولي الصالح سيدي أحمد بن مبارك دفين جماعة أولاد غانم٬ 50 كيلومترا عن جنوب الجديد.

شوف تيفي

عادت عصابات الكنوز لمزاولة نشاط التنقيب عن تحف مطمورة بأضرحة الأولياء بالجديدة٬ وجاء الدور هذه المرة على ضريح الولي الصالح سيدي أحمد بن مبارك دفين جماعة أولاد غانم٬ 50 كيلومترا عن جنوب الجديد.

وأفاد مصدر إعلامي محلي، أن خدام زاوية الولي سيدي أحمد بن مبارك استيقظوا صباح الجمعة الماضي على أعمال حفر بالضريح عبارة عن ثقب كبير.

وأضاف المصدر أنه يرجح أن يكون في شكل ثقوب شبيهة بتلك التي كانت موضوع محاضر معاينات من مراكز درك عديدة بالجديدة ٬ جرى تسجيلها ضد مجهولين ٬ عمدوا في فترات مختلفة على انتهاك حرمة مجموعة من الأضرحة والمقابر٬ خاصة ضريح مولاي الطاهر بمنطقة سايس.

وأكد المصدر أنه بمجرد اكتشاف أعمال جديدة للحفر بالضريح٬ تم إخطار رجال الدرك الملكي٬ الذين قاموا بتحرير محضر معاينة وأخذ صورا فوتوغرافية واستجمع عناصر مفيدة في اختصار المسافات إلى الفاعلين.

ولم تستبعد المصادر أن يتخذ رجال الدرك الملكي بـ''أولاد غانم'' المسطرة القديمة التي ظلت فوق رفوفه٬ مرتكزا لاستجلاء حقيقة الاعتداء الثاني من نوعه على ضريح سيدي أحمد بن مبارك المتحدر أصلا من زاوية ''الخنابيب'' من منطقة سوس.

حيث أفادت شهادات متطابقة يضيف المصدر، أن أشخاصا حلوا ليلا على متن سيارة سوداء رباعية الدفع٬ واستخرجوا رفات مولاي الطاهر وتركوا وراءهم أعمال تخريب أثارت استياء عارما لدى شرفاء المنطقة٬ وهي أعمال الحفر الذي تعرضت لها مقبرة ''مول كنابش'' بزاوية سايس.

وذكر ذات المصدر، أن أفراد الدوار يتناوبون على حراستها ليلا مخافة معاودة الاعتداء على قبورها، وكان ضريح سيدي أحمد بن مبارك منذ مدة ضمن أجندة منقبين عن كنوز٬ إذ قبل سنتين تقدم شخص يرجح أنه يتحدر من الوليدية٬ بطلب القيام بإصلاحات بالضريح ذاته ٬ علما أنه لا يرتبط بسيدي أحمد بن مبارك بأي صلة تذكر٬ ما جعل المسؤولين عن تراخيص الإصلاح٬ يرتابون في أمره ورفضوا طلبه.

 

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شوف تيفي المغرب عصابات الكنوز أضرحة الجديدة سيدي أحمد بن مبارك

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