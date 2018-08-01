مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء يرفض صفقة إنجاز المراحيض العمومية بـ 60 مليون للمرحاض الواحد ﻿

رفض أعضاء مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، إنجاز مراحيض عمومية بمختلف أحياء الدار البيضاء.

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رفض أعضاء مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، إنجاز مراحيض عمومية بمختلف أحياء الدار البيضاء.

حيث اعتبر المستشارون، وفق ما أوردته يومية العلم الصادرة اليوم الخميس، بأن هذه الصفقة فريدة من نوعها، بل قنبلة موقوته، تسبب فيها نائب العمدة الذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس المقاطعة الجماعية مولاي رشيد.

وأوضح الحسين نصر الله رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس جماعة الدار البيضاء، وفق ذات المصدر، "أن هذه الصفقة بمكن اعتبارها صفقة القرن، لأنه كيف يعقل أن الدولة مكوناتها تبحث عن إنجاز سكن لائق لا يتجاوز 25 مليون سنتيم، وبحثت أكثر لتصل إلى شقق 14 مليون سنتيم، وأن هذه الشقق ستأوي عددا كبيرا من المواطنين في ظروف قد نقول مستحسنة، بينما إنجاز مرحاض بـ60 مليون فهذه فضيحة كبرى بكل المقاييس، يجب على مدبريها محاسبتهم".