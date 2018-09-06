سحر الصديقي تصدم متابعيها بتصريح أثار جدلا كبيرا :''لا أصلي لأني غير مقتنعة '' ﻿

خرجت الفنانة المغربية سحر الصديقي بتدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي ''إنستغرام''، أثار جدلا كبيرا بقولها : ''لا أصلي لأني غير مقتنعة، ونعيش في عمق ثقافة مليئة بالكذب والنفاق والخدع والتمثيل''.

شوف تيفي

خرجت الفنانة المغربية سحر الصديقي بتدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي ''إنستغرام''، أثار جدلا كبيرا بقولها : ''لا أصلي لأني غير مقتنعة، ونعيش في عمق ثقافة مليئة بالكذب والنفاق والخدع والتمثيل''.

وبررت الصديقي ردها، في ذات التدوينة التي نشرتها مساء أمس الأربعاء، والذي أثار موجة من ردود الأفعال الغاضبة ، قائلة ''بالتنوع في قراءات الدين والروحانيات، وليس من الضروري التشابه في كل شيء فالحياة لا تتوفر فقط على الأسود والأبيض وإنما هناك ألوان أخرى مثل الأحمر والأخضر والبني''.

وشاركت الصديقي متتبعيها منشورا شديد اللهجة، ترغب من خلاله ردع منتقدي أزيائها، ونمط عيشها بحجة الدين، موضحة أنها إذا احتاجت النصيحة ستطلبها، ولن تطلبها من أي أحد كان.

ودونت الصديقي في منشورها: ''بما أن الإنسان قادر على أن يخلق علاقة مباشرة مع ربه، وأن يتكلم معه مباشرة، فحشر المرء أنفه فيها يعتبر خرقا للرابط المقدس، الذي يربط الشخص مع الإله''.

وواصلت الصديقي: ''الدين أمر شخصي، ومن يحاول التدخل في ما لا يعنيه بحجة “تقديم النصيحة”، وكأنه دارٍ بكل ما يقع في علم الغيب، فعند الحاجة إلى النصيحة، النصيحة تطلب ولا تطلب من أي أحد… تقبلوا مروري''.