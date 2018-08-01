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عـــاجل: مسلح يقتل 3 أشخاص في بنك بمدينة سينسيناتي الأمريكية قبل أن تقتله الشرطة | دولي

عـــاجل: مسلح يقتل 3 أشخاص في بنك بمدينة سينسيناتي الأمريكية قبل أن تقتله الشرطة

نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

عـــاجل: مسلح يقتل 3 أشخاص في بنك بمدينة سينسيناتي الأمريكية قبل أن تقتله الشرطة

بتاريــخ : 6 شتنبر 2018 / 17:29 عـــاجل: مسلح يقتل 3 أشخاص في بنك بمدينة سينسيناتي الأمريكية قبل أن تقتله الشرطة | دولي
عـــاجل: مسلح يقتل 3 أشخاص في بنك بمدينة سينسيناتي الأمريكية قبل أن تقتله الشرطة
قالت السلطات الأمريكية إن مسلحا فتح النار داخل بنك في وسط مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية اليوم الخميس فقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصاب آخرين قبل أن تطلق عليه الشرطة النار فترديه قتيلا.

شـــوف تيفي:

قالت السلطات الأمريكية إن مسلحا فتح النار داخل بنك في وسط مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية اليوم الخميس فقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصاب آخرين قبل أن تطلق عليه الشرطة النار فترديه قتيلا.

وقال إليوت آيزيك رئيس شرطة سينسيناتي إن المهاجم بدأ إطلاق النار داخل مجمع البنك فيفث ثيرد قرب فاونتين سكوير. وأضاف في مؤتمر صحفي أن المسلح دخل الردهة بعد ذلك حيث تبادل إطلاق النار مع رجال الشرطة.

وقال جون كرانلي عمدة سينسيناتي للصحفيين إن من قتلهم المسلح أو أصابهم "ضحايا أبرياء فيما يبدو". وأضاف أن الشرطة وصلت إلى المكان "خلال ثوان"

 

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