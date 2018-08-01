إلقاء القبض على المتهم في جريمة قتل وإحراق الخمسيني أيام عيد الأضحى بقرية أفورار بإقليم أزيلال ﻿

تمكنت عناصر الدرك الملكي من توقيف المتهم الرئيسي في جريمة القتل البشعة التي هزت الرأي العام بقرية أفورار بإقليم أزيلال.

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تمكنت عناصر الدرك الملكي من توقيف المتهم الرئيسي في جريمة القتل البشعة التي هزت الرأي العام بقرية أفورار بإقليم أزيلال.

ووفق مصادر إعلامية فإن رجال الدرك الملكي بأفورار، قاموا اليوم الخميس، بعد تلقيهم معلومات حول مكان تواجد المتهم، بمطاردة بشوارع وأزقة أفورار، بمساعدة شباب المنطقة.

وأضافت المصادر أن الدركيين بعد محاصرته اقتادوا المشتبه به الذي طرد مؤخرا من إسبانيا، إلى مخفر الدرك. مشيرا أنه سيتم فتح تحقيق معه حول المنسوب إليه، لاسيما وأن شابين أعلما المحققين بأن المتهم أخبرهما بقتله للضحية.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم التحقق من هذه التصريحات والمعطيات تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

جدير بالذكر أن بلدة أفورار كانت قد اهتزت ليلة الجمعة السبت بعد عيد الأضحى على وقع العثور على جثة عارية ومحروقة لخمسيني "ر.ع" أب لثلاثة أبناء، وهو ما دفع برجال الدرك الملكي إلى مسابقة الزمن لفك لغز الجريمة المروعة.