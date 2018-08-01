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الرئيس الصيني يستقبل سعد الدين العثماني بقصر الشعب ببكين

بتاريــخ : 6 شتنبر 2018 / 17:05 الرئيس الصيني يستقبل سعد الدين العثماني بقصر الشعب ببكين | بوليتيك
الرئيس الصيني يستقبل سعد الدين العثماني بقصر الشعب ببكين
استقبل رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، أمس الأربعاء بقصر الشعب ببكين، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي سلمه رسالة خطية من الملك محمد السادس.

شوف تيفي

 

استقبل رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، أمس الأربعاء بقصر الشعب ببكين، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي سلمه رسالة خطية من الملك محمد السادس.

وقال العثماني، في تصريح صحفي، إن الرسالة الملكية تؤكد التزام المملكة المغربية بتطوير الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية، كما تتضمن دعوة الملك محمد السادس، للرئيس الصيني لزيارة المغرب.

وأبرز رئيس الحكومة، في ذات التصريح، أن الرئيس الصيني أكد، خلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أشغال منتدى التعاون الإفريقي الصيني الذي استضافته بكين يومي 3 و4 شتنبر الجاري، التزام بلاده بدعم قضية الوحدة الترابية للمملكة وحرصها على علاقاتها المتميزة مع المغرب، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لتطوير هذه العلاقات.

وأوضح أن اللقاء شكل مناسبة لتأكيد التزام جمهورية الصين الشعبية بدعم قضية الوحدة الترابية والوطنية للمملكة المغربية "سواء في إطار العلاقات الثنائية، أو على مستوى المحافل الدولية"، كما نوه الرئيس شي جين بينغ بموقف المغرب الداعم لوحدة الصين الوطنية.

وأضاف أن الرئيس الصيني أكد اهتمام بلاده بالسياسة الإفريقية التي ينهجها الملك محمد السادس، وحرصه على تطوير التعاون الثلاثي الصيني -المغربي -الإفريقي من أجل دعم التنمية في القارة السمراء.

يذكر أن المغرب شارك في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي بوفد ترأسه سعد الدين العثماني، وضم على الخصوص الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، محسن الجزولي، وكاتب الدولة المكلف بالاستثمار عثمان الفردوس، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال المغاربة يمثلون مختلف القطاعات.

 

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