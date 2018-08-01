قرار صــارم..السلطات المغربية تسحب جواز سفر المواطن الفرنسي الذي أهان العلم المغربي بمراكش (فيديو) ﻿

قامت المصالح الأمنية يوم أمس الأربعاء، بسحب جواز سفر المواطن الفرنسي الذي ظهر في شريط فيديو يهين العلم المغربي رفقة أصدقائه، بمدينة مراكش. مباشرة بعد تداول الشريط المثير عبر شبكات التواصل

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قامت المصالح الأمنية يوم أمس الأربعاء، بسحب جواز سفر المواطن الفرنسي الذي ظهر في شريط فيديو يهين العلم المغربي رفقة أصدقائه، بمدينة مراكش. مباشرة بعد تداول الشريط المثير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد اعترف المواطن الفرنسي أثناء التحقيق معه، وفق ما أوردته يومية العلم الصادرة اليوم الخميس، أنه صور الشريط في حفل زفافه، الذي أقيم بمدينة مراكش، أواخر شهر غشت الماضي.

وبعد الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، تم الاستماع كذلك إلى زوجته، ومن المنتظر أن يتم تقديمه أمام وكيل الملك بعد الانتهاء من البحث.

جدير بالذكر أن المواطن الفرنسي "د.ب" يبلغ من العمر 61 سنة، ويشغل منصب رئيس الطباخين بأحد المطاعم المعروفة بمنطقة جليز بمراكش، منذ سنة 2012.

ومن المنتظر أن تتم متابعة المواطن الفرنسي، الذي ظهر في شريط الفيديو وهو يهين العلم المغربي بالقانون رقم 73.15.