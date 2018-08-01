قصة صادمة...مواطنة مغربية تزوجت من بحريني وحينما أرادت الطلاق سلب منها كل وثائقها وطالبها بـمبلغ 10 ملايين سنتيم ''فيديو'' ﻿

توصلت قناة ''شوف تيفي''، بفيديو مثير لمواطنة مغربية تكشف من خلاله حقائق صادمة ومعاناتها بعد زواجها من مواطن بحريني.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

توصلت قناة ''شوف تيفي''، بفيديو مثير لمواطنة مغربية تكشف من خلاله حقائق صادمة ومعاناتها بعد زواجها من مواطن بحريني.

وأكدت المواطنة المغربية، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها واسمها، أنها تعرفت على المواطن البحريني، الذي يكبرها بسنوات عديدة، وتزوجت به في صيف 2014 بوكالة من شقيقه، ليأتي للمغرب، وظل معها لمدة 3 أشهر، ثم غادر لمسقط رأسه بالبحرين.

وأوضحت المتحدثة بصوت اختلطت معه الدموع، أن زوجها البحريني قام أثناء مغادرته للمغرب بأخذ جميع وثائقها الإدارية بما فيها عقد الزواج الأصلي ، ولم تكتشف ذلك إلا بعد أن تفاقمت المشاكل بينهما في سنة 2015، حيث طلبت منه تمكينها من الطلاق إثر استحالة استمرار العلاقة الزوجية بينهما، ليجيبها بالرفض، وطالبها بمبلغ 10 ملايين سنتيم إن أرادت الحصول على الطلاق.

وأضافت المتحدثة أنها تعاني الأمرين بسبب هذا المشكل الذي دام زهاء 3 سنوات منذ سنة 2015 إلى حدود اليوم، بالرغم من أنها أوكلت محاميا لتتبع ملفها، غير أنه لم يستطع تطليقها نظرا لعدم توفرها على أي وثيقة إثباتية، وكذا لغياب عقد زواج أصلي.

وفي ختام حديثها، طلبت المشتكية من الجهات المعنية ومن كل المغاربة مآزرتها و مساعدتها من أجل تجاوز محنتها العصيبة، مؤكدة أنها لا ترغب في أي شيء سوى أن تحظى بطلاقها، وتبدأ حياة جديدة تصحح من خلالها الخطأ الذي اقترفته بزواجها من المواطن البحريني، وتنجب كغيرها من النساء المغربيات أطفالا ينيرون حياتها التي أصبحت مظلمة بفعل هذا المشكل الذي سقطت فيه.