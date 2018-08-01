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تنسيقية المكفوفين بالشرق تتبرأ من دعوة الاعتصام والتهديد بالحرق

بتاريــخ : 6 شتنبر 2018 / 14:23 تنسيقية المكفوفين بالشرق تتبرأ من دعوة الاعتصام والتهديد بالحرق | بوليتيك
تنسيقية المكفوفين بالشرق تتبرأ من دعوة الاعتصام والتهديد بالحرق
نددت التنسيقية الجهوية للمكفوفين بالشرق، بالخطوة ''الهوجاء والغير مسؤولة'' التي أقدم عليها أشخاص محسوبون على التنسيقية، والمتمثلة في الاعتصام والتهديد بحرق أجسادهم بمقر مجلس الجهة الشرقية يوم 13غشت

شوف تيفي

نددت التنسيقية الجهوية للمكفوفين بالشرق، بالخطوة "الهوجاء والغير مسؤولة" التي أقدم عليها أشخاص محسوبون على التنسيقية، والمتمثلة في الاعتصام والتهديد بحرق أجسادهم بمقر مجلس الجهة الشرقية يوم 13غشت الماضي.

واعتبر المنسق الجهوي، محمد بلورغ، أن هذه الخطوة التي تمت بشكل منفرد، وغير محسوبة العواقب، تهدف إلى نسف المكتسبات التي حققتها التنسيقية جهويا، ، وضرب المسار النضالي الطويل لتنسيقية المكفوفين المعطلين بالجهة الشرقية، في محاولة لإقبار الملف المطلبي وما تحقق منه حتى اليوم.

فباستثناء المنسق الإقليمي لإقليم تاوريرت، فقد أكد أعضاء التنسيقية على مستوى الجهة، أن هذه الخطوة تمت خارج إطار وأعراف التنسيقية، محملة أصحابها المسؤولية القانونية والتنظيمية.

 وأعلن الأعضاء تشبتهم بالتنسيقية كإطار منظم، مؤكدين استمرار نضالهم من أجل تحسين وضعية الكفيف بالجهة، عبر الاستمرار في الحوار ودعم كل المبادرات التي من شأنها إدماج الكفيف في المجتمع، والتصدي لكل المحاولات الهوجاء لتشويه صورة التنسيقية، والعمل على فضح المكائد التي تحاك ضد التنسيقية و نضالاتها في الجهة.

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شوف تيفي المغرب الشرق مكفوفين محمد بلورغ

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