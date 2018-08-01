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الإسبان يتظاهرون ضد قرار طرد 113 مهاجرا مغربيا

بتاريــخ : 6 شتنبر 2018 / 11:55 الإسبان يتظاهرون ضد قرار طرد 113 مهاجرا مغربيا | دولي
الإسبان يتظاهرون ضد قرار طرد 113 مهاجرا مغربيا
قام نشطاء ومنظمات وجماعات إسبان، اليوم، بالاحتشاد في مختلف المدن الإسبانية، للتظاهر ضد ترحيل 113 مهاجرا إلى المغرب، القرار الذي تم تطبيقه في نهاية شهر غشت الماضي.

شوف تيفي وكالات

 قام نشطاء ومنظمات وجماعات إسبان، اليوم، بالاحتشاد في مختلف المدن الإسبانية، للتظاهر ضد ترحيل 113 مهاجرا إلى المغرب، القرار الذي تم تطبيقه في نهاية شهر غشت الماضي.

و وفقاً لموقع الجالية 24، عن جريدة “إلفارو دي سبتة”، فإن 20 مدينة إسبانية شهدت تلك التظاهرات التي نددت بسياسة الهجرة الخاصة بوزير الداخلية الإسباني، "فيرناندو جراندي مارلاسكا"، في الأحداث الأخيرة.

وشملت تلك التظاهرات كل من الجزيرة الخضراء، وأرياتي بمالقا، وبارباتي، وبرشلونة، وبيلباو، وقادس، وغرناطة، ومدريد، ومالقا، ومليلية المحتلة، وإشبيلية، وسرقسطة، فيما ستشهد مدينتي فالنسيا وألمريا تلك التظاهرات يوم الجمعة القادم.

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شوف تيفي المغرب اسبانيا هجرة فريناندو جراندي مارلاسكا

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