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السطو على عقارات بالمليارات تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

بتاريــخ : 6 شتنبر 2018 / 11:38 السطو على عقارات بالمليارات تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | بوليتيك
السطو على عقارات بالمليارات تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
توصلت النيابة العامة بوثائق ملف جديد لمافيا السطو على أملاك الدولة وعقارات تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إذ من المنتظر أن يفتح تحقيق شامل في الموضوع مباشرة بعد العطلة القضائية.

شوف تيفي

 توصلت النيابة العامة بوثائق ملف جديد لمافيا السطو على أملاك الدولة وعقارات تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إذ من المنتظر أن يفتح تحقيق شامل في الموضوع مباشرة بعد العطلة القضائية.

وحسب ما ذكرته يومية المساء في عددها الصادر اليوم الخميس، فإن الوكيل العام دخل على خط الملف الجديد بعد أن حرك المتابعة في حق مشتبه بهم متابعين بالتزوير واستعماله للسطو على أراضي الأحباس وتحويلها إلى أملاك خاصة بهم ومنها أملاك أقيمت فوقها تجزئات عقارية تدر على أصحابها أموالا طائلة ما ألحق أضرارا بمداخيل وزارة الأوقاف التي تملك نصيب الثلث من هذه الأراضي وبالتالي ضياع مداخيل مهمة لخزينة الدولة.

 وحسب الشكاوى الرسمية الموجهة إلى رئيس الحكومة، ووزير العدل والحريات، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، فإن عملية النهب تتم بناء على تحرير شهادات إدارية ، يستعملها المحتالون على القانون لينجزوا لفيفات عدلية أو رسوما للمِلْكية على ضوئها ليقوموا بعد ذلك بالسطو بواسطتها على الأملاك المحبسة ، حسب تعبير الشكاوى.

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مجتمع شوف تيفي مافيا سطو عقارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

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