اشتوكة أيت بها تهتز على وقع فضيحة اغتصاب أب أربعيني لابنته القاصرة...تفاصيل مثيرة ﻿

اشتوكة أيت بها اهتز دوار ''أغروض'' التابع لجماعة إنشادن إقليم اشتوكة أيت بها يوم أمس الأربعاء على وقع فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، وذلك بعد توجيه شابة قاصرة تبلغ من العمر 16 سنة أصابع الاتهام

شوف تيفي:

اشتوكة أيت بها اهتز دوار "أغروض" التابع لجماعة إنشادن إقليم اشتوكة أيت بها يوم أمس الأربعاء على وقع فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، وذلك بعد توجيه شابة قاصرة تبلغ من العمر 16 سنة أصابع الاتهام لوالدها بقيامه باغتصابها وممارسة الجنس عليها لمرات عديدة.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، ففور قيام الشابة بإخطار والدتها بالأمر قامت بوضع شكاية مرفوقة بشهادة طبية لدى مصالح الدرك الملكي تفيد فيها بتعرض فلذة كبدها لهتك العرض والاغتصاب من طرف والدها الذي كان يختلي بها ليفرغ نزواته الجنسية فيها.

وبناء على هذه الشكاية وبعد الاستماع للضحية وأخذ أقوالها باشرت عناصر الدرك ببلفاع تحرياتها وأبحاثها الميدانية وبتعليمات خاصة من النيابة العامة تم توقيف الأب البالغ من العمر 41 سنة، وتمت إحالته على مركز الدرك الملكي لتعميق البحث والتحقيق معه حول حيثيات وملابسات التهم الموجهة له من طرف ابنته.

وأسفرت التحقيقات الأولية مع المشتبه به إلى اعترافه بالمنسوب إليه، ليتم وضعه تحت تذابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه أمام الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير.