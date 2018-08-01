أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الأربعاء، إصابة 23 شخصا، بشظايا صاروخ باليستي اعترضته قواته في منطقة نجران جنوب السعودية.

شـــوف تيفي:

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الأربعاء، إصابة 23 شخصا، بشظايا صاروخ باليستي اعترضته قواته في منطقة نجران جنوب السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، تركي المالكي، في بيان، إن قوات الدفاع الجوي رصدت في تمام الساعة الثامنة و8 دقائق،

إطلاق "الميليشيا الحوثية التابعة لإيران" لصاروخ باليستي من محافظة صعدة اليمنية في اتجاه مدينة نجران

وأضاف أن اعتراض الصاروخ الذي أطلق "بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان"، نتج عنه تناثر الشظايا على الأحياء السكنية مما تسبب في إصابة 23 شخصا إصابات طفيفة".

وبحسب التحالف، بلغ إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقتها جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اتجاه الأراضي السعودية حتى الآن 189صاروخا "تسببت في مقتل 112 مدنيا، وإصابة المئات منذ بداية الحرب.