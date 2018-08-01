 خطير.. تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة أفراد بين مدينتي تطوان وأكادير ﻿
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خطير.. تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة أفراد بين مدينتي تطوان وأكادير

بتاريــخ : 6 شتنبر 2018 / 09:12 خطير.. تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة أفراد بين مدينتي تطوان وأكادير | حوادث و حقوق
خطير.. تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة أفراد بين مدينتي تطوان وأكادير
أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية ذات الصلة بما يسمى بتنظيم ''الدولة الإسلامية''، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،

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 أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية ذات الصلة بما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس، من تفكيك خلية إرهابية موالية لـ"داعش"، تتكون من ثلاثة أفراد تتراوح أعمارهم بين 25 و26 سنة، ينشطون بمدينتي تطوان وأكادير.

 وأوضحت الوزارة ،في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه ، أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز أسلحة بيضاء وبذلة عسكرية ومخطوطات تمجد الفكر المتطرف وتحرض على العنف، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية.

 وأشارت إلى أن البحث الأولي قد أكد أن المشتبه بهم الذين بايعوا الأمير المزعوم لهذا التنظيم الإرهابي، كانوا بصدد التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة بواسطة عبوات ناسفة ومواد سامة.

 وأضافت أن هذه العملية تؤكد استمرار التهديدات الإرهابية، في ظل إصرار المتشبعين بالفكر "الداعشي" على ارتكاب أعمال إرهابية بمختلف بقاع العالم، تنفيذا لأجندة هذا التنظيم.

 وخلص البلاغ إلى أنه سيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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إرهاب شوف تيفي اكادير تطوان المغرب ثلاث أفراد

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