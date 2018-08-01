حريق مهول داخل عمارة فكازا والناس كانوا غادي يموتو ﻿

اندلع حريق مهول، يومه الأربعاء، داخل عمارة سكنية، توجد بمنطقة سيدي عثمان بنمسيك بالبيضاء، ما كاد أن ينهي حياة العديد من الأشخاص لولا قيام مواطنين بعمل بطولي، حيث تم انقاذ الساكنة قبل وصول عناصر

"شوف تيفي"

اندلع حريق مهول، يومه الأربعاء، داخل عمارة سكنية، توجد بمنطقة سيدي عثمان بنمسيك بالبيضاء، ما كاد أن ينهي حياة العديد من الأشخاص لولا قيام مواطنين بعمل بطولي، حيث تم انقاذ الساكنة قبل وصول عناصر الوقاية المدينة.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن تماسا كهربائيا قد يكون وراء هذا الحادث الخطير الذي خلف خسائر مادية جسيمة، مشيرا إلى أن النيران انتشرت بسرعة كبيرة داخل إحدى الشقق بالرغم من محاولة الجيران إخمادها.

وأشار المصدر ذاته أن ساكنة العمارة، عبرت عن غضبها الشديد بسبب تأخر الوقاية المدنية لحوالي الساعة بالرغم من تلقيهم للعشرات من الاتصالات.