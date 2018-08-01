وزارة الصحة تعين طبيبة للسرطان مديرة جديدة لمستشفى تيزنيت ﻿

أفادت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن وزارة الصحة قامت صباح اليوم الأربعاء 05 شتنبر 2018، بتعيين الدكتورة الشابة ''هدى إلكوندي'' كمديرة جديدة على رأس إدارة المستشفى الإقليمي الحسن الأول، بعدما جرى

شوف تيفي:تيزنيت

أفادت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن وزارة الصحة قامت صباح اليوم الأربعاء 05 شتنبر 2018، بتعيين الدكتورة الشابة ''هدى إلكوندي'' كمديرة جديدة على رأس إدارة المستشفى الإقليمي الحسن الأول، بعدما جرى يوم أمس تنقيل المدير السابق لمدينة إنزكان وتعيينه كطبيب جراح.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالمديرة الجديدة سبق وأن اشتغلت بمركز للا سلمى للسرطان بأكادير لمدة، ولا تزال في بداية مشوارها المهني ومشهود لها بكفاءتها العلمية، وانخراطها في العمل الجمعوي، وكذا تأطيرها لعدد من المحاضرات والندوات التحسيسية حول مرض السرطان بجهة سوس ماسة، وهو الأمر الذي أهلها لتحظى بثقة الوزارة المعنية لتنال منصب مديرة المستشفى الإقليمي بتيزنيت.

وأضافت ذات المصادر، أن تعيين ''إلكوندي'' جاء لفترة مؤقتة لا تتجاوز 3 أشهر، وينتظر المديرة الجديدة عدة ملفات ساخنة لإيجاد حل لها بعدما شهد المستشفى صراعا قويا بين عدة أطراف بعدما تفجرت قضية الدكتور الشافعي، وهو ما أخل بالسير العادي للمؤسسة الصحية، الأمر الذي يتطلب من المديرة الجديدة إعادة الثقة للمواطنين ''التيزنيتيين'' تجاه المركب الاستشفائي وإرجاعه لسكته الصحيحة لتقديم خدمات ذات جودة عالية لنسبة كبيرة من المرضى الذين يقصدون المستشفى من مختلف قرى ومداشر إقليم تيزنيت.