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الوزارة تنفي ماتم الترويج له بخصوص التسجيل بالبكالوريا القديمة في الجامعات

بتاريــخ : 6 شتنبر 2018 / 02:31 الوزارة تنفي ماتم الترويج له بخصوص التسجيل بالبكالوريا القديمة في الجامعات | بوليتيك
الوزارة تنفي ماتم الترويج له بخصوص التسجيل بالبكالوريا القديمة في الجامعات
على إثر تداول منابر إعلامية، لأخبار مفادها السماح لحاملي البكالويا القديمة ، أي ماقبل 2018، بالتسجيل في الجامعات دون صعوبات، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث

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على إثر تداول منابر إعلامية، لأخبار مفادها السماح لحاملي البكالويا القديمة ، أي ماقبل 2018، بالتسجيل في الجامعات دون صعوبات، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بيانا توضيحيا، تنفي ماتم الترويج له، بشأن إصدراها لمنشور في هذا الشأن.

وتضيف الوزراة، أنه وفي إطار الاستقلالية البيداغوجية التي تتمتع بها الجامعات، فإنها تعمل سنويا على تخصيص نسبة من المقاعد للحاصلين على البكالوريا لما قبل سنة 2018، حرصا على عدم إقصائهم من حق التسجيل بالجامعة، مع إعطاء الأولوية للطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا حديثا، وفق ماتسمح به طاقتها الاستيعابية، والتأطير البيداغوجي الذي تتوفر عليه.

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