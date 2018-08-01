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حادثة سير خطيرة بسبب اصطدام سيارتين ضواحي بني ملال

بتاريــخ : 6 شتنبر 2018 / 02:07 حادثة سير خطيرة بسبب اصطدام سيارتين ضواحي بني ملال | حوادث و حقوق
حادثة سير خطيرة بسبب اصطدام سيارتين ضواحي بني ملال
وقعت بعد زوال اليوم الأربعاء، حادثة سير خطيرة بالطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين أفورار وأولاد امبارك بنقطة تابعة لسيدي حمادي.

شوف تيفي

وقعت بعد زوال اليوم الأربعاء، حادثة سير خطيرة بالطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين أفورار وأولاد امبارك بنقطة تابعة لسيدي حمادي.

وأفادت مصادر إعلامية محلية، أن الاصطدام العنيف الذي حدث بين سيارة مرسيديس وسيارة تحمل ألواحا خارجية ، أدى إلى إصابة ركاب السيارتين بحروح متفاوتة الخطورة.

و أضافت ذات المصادر، أن الحادثة أسفرت عن إصابة 8 أشخاص بينهم 3 أطفال، تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

وأكدت المصادر أن عناصر الدرك الملكي لسوق السبت حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا لمعرفة ظروف وقوع هذه الحادثة، ومن أجل تحديد المسؤوليات.

 

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