برنامج''مليون محفظة'' مبادرة ملكية نبيلة تعتريها عدة اختلالات ﻿

في إطار التقارير السنوية التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات، والذي يشمل قطاعات مختلفة، رصد المجلس الذي يترأسه إدريس جطو، عدة اختلالات عرفتها المبادرة الملكية برنامج ''مليون محفظة''، من خلال توزيع

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في إطار التقارير السنوية التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات، والذي يشمل قطاعات مختلفة، رصد المجلس الذي يترأسه إدريس جطو، عدة اختلالات عرفتها المبادرة الملكية برنامج ''مليون محفظة''، من خلال توزيع محفظات تشمل اللوازم المدرسية الأساسية، والكتب المدرسية، في إطار تفعيل مشروع ''تكافؤ فرص ولوج التعليم'' إلى تشجيع الإقبال على التمدرس، والحد من الهدر المدرسي.

ورغم الهدف النبيل لهذه المبادرة الملكية، فقد لاحظ مجلس جطو، في تقريره برسم سنة 2016-2017، أن عدد المستفيدين فعليا يفوق في الغالب التوقعات المبرمجة، وذلك بسب اعتماد طرق بديلة في التدبير كالتغيير في محتوى الطقم المدرسي (محفظة كاملة أو لوازم وكتب مدرسية أو كتب مدرسية فقط )، وتوزيع الكتب المستعملة في إطار نظام الإعارة الذي اعتمدته الوزارة.

وقد طرح هذا النظام مشاكل على مستوى تدبير المرجوعات من الكتب المستعملة خاصة بالنسبة للعالم القروي، تتمثل أساسا في غياب أماكن للتخزين، وعدم اعتماد معايير لتوزيع الكتب المستعملة، وكذا عدم قبول التلاميذ تسلم الكتب المستعملة، ناهيك على الأثر السلبي البيداغوجي لهذه الكتب على المتمدرسين الجدد.

وعلى مستوى الفئات المستهدفة، فقد لوحظ أن المقاربة المعتمدة في تحديد المستفيدين من برنامج ''مليون محفظة''، ترتكز على المجال الترابي ولا تراعي المستوى السوسيو-اقتصادي للأسر، حيث تحصر الاستفادة من البرنامج في شرط التسجيل في إحدى المؤسسات التعليمية التي شملها البرنامج، والذي يسمح بإدراج غير المستحقين ضمن الفئة المستفيدة، بحيث لا يستفيد من الدعم تلاميذ السلك الإعدادي بالوسط الحضري الوافدين من الوسط القروي، رغم انحدارهم من أسر معوزة، كما أن مدبري البرنامج لم يستغلوا الرمز الاستدلالي الموحد بالنسبة لكل تلميذ (unique identifiant ) والذي يوفره البرنامج المعلوماتي ''مسار''.



كما يتسم البرنامج بالاستفادة غير المتكافئة بين جميع مستويات الابتدائي والإعدادي في المجالين القروي والحضري، فبعض المستويات الدراسية تحصل على الحقيبة كاملة في حين لا تستفيد نفس المستويات الدراسية الأخرى إلا من الكتب أو اللوازم المدرسية أو اللوازم المدرسية والكتب المستعملة التي يتم إعادة توزيعها.

وكما وقع هذا السنة أيضا، ورغم تأطير دليل الإجراءات لبرنامج ''مليون محفظة'' بتواريخ محددة، فقد لوحظ أن عملية توزيع الأطقم المدرسية، واجهتها بعض الصعوبات العملية، تتمثل في تزامن إصدار المذكرة التي تؤطر العملية في الغالب، مع نهاية الموسم الدراسي، وعدم مراعاة الجدولة الزمنية المحددة لخصوصيات المناطق الجبلية، وإشكالية نقل الأطقم بين المركز والفرعيات الواقعة في المناطق المعزولة، الأمر الذي أثر سلبا على تواريخ توزيع الأطقم المدرسية على التلاميذ وعلى الأهداف التربوية و البيداغوجية للبرنامج، والمتمثلة أساسا في احترام تاريخ انطلاق الموسم الدراسي.

وعلى مستوى تمويل برنامج ''مليون محفظة ''، لاحظ المجلس عدم احترام العديد من الشركاء لالتزاماتهم المالية المتفق عليها، في اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ شتنبر2008 ، ، وكذا عدم انتظام المساهمات سنويا، حيث تبين اختلاف واضح في حصص المساهمات بالنسبة لمجموعة من الشركاء من سنة لأخرى، وكذا عدم التزام مجموعة من الشركاء بتعهداتهم، حيث إنه من بين 22 مساهما لم يستمر سوى 9 شركاء في الوفاء بالتزاماتهم المالية.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا تتم المصادقة على الميزانية السنوية الخاصة ببرنامج ''مليون محفظة''، المعدة من طرف''الجمعية المغربية لدعم التمدرس''، من لدن لجنة القيادة والتقويم نظرا لعدم تفعيل هذه اللجنة.

وبخصوص الديون المتعلقة ببرنامج''مليون محفظة''، فقد بلغ حجم الديون المتراكمة إلى حدود نهاية السنة المالية 2016 ،ما قدره 383 مليون درهم، بسبب ارتفاع تكلفة عملية ''مليون محفظة'' نتيجة توسيع مجال تطبيقها، مقارنة مع حجم التمويل اللازم وقدرة الجهات الممولة على الوفاء بالتزاماتها، وكذا مستوى تحصيل الموارد وتحويلها إلى ''جمعيات دعم مدرسة النجاح ''، التي تسهر على التنفيذ الفعلي للبرنامج، مما نتج عن هذا الوضع عدم أداء مستحقات الممونين داخل الأجل المنصوص عليه في عقد الاتفاق المبرم مع جمعيات ''دعم مدرسة النجاح''.