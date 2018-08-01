اندلاع حريق مهول في مستودع لشركة حافلات النقل الحضري النور سابقا بوجدة ﻿

تفاجأ اليوم الأربعاء سكان غار البارود بوجدة بدخان كثيف يغطي سماء الحي المذكور حيث وجد المواطنون صعوبة في التنفس.

شوف تيفي

تفاجأ اليوم الأربعاء سكان غار البارود بوجدة بدخان كثيف يغطي سماء الحي المذكور حيث وجد المواطنون صعوبة في التنفس.

وحسب مصدر لـ''شوف تيفي'' فإن مصدر الدخان يعود الى حريق نشب في المستودع السابق لحافلات النقل الحضري لشركة النور سابقا.

وأوضح المصدر ذاته أن الحافلات غير المستعملة لا زالت مركونة بالمستودع، خارج أي مراقبة.

وكشف مصدرنا، أن مصالح الوقاية المدنية لم تتدخل لإطفاء الحريق، في الوقت المناسب وهو ما خلف موجة من الاستنكار لدى ساكنة الحي الذين تخوفوا من أن تشملهم النيران. وأضاف المصدر، أن أسباب الحريق مازالت مجهولة لكن مع ذلك يبقى الإهمال والتسيب عاملان بارزان في وقوع حرائق من هذا القبيل.

مشيرا إلى أنه سبق لحافلات النقل الحضري أن التهمتها النيران في عدة مناسبات وفي مناطق مختلفة.