48 مشروعا استثماريا جديدا بأزيد من 11 مليار درهم بمراكش ﻿

صادقت اللجنة الجهوية للاستثمار بجهة مراكش آسفي، خلال النصف الأول من سنة 2018 على 48 مشروعا استثماريا بغلاف مالي يقدر بأزيد من 11 مليار درهم ، بانخفاض بنسبة 53 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة

شوف تيفي

صادقت اللجنة الجهوية للاستثمار بجهة مراكش آسفي، خلال النصف الأول من سنة 2018 على 48 مشروعا استثماريا بغلاف مالي يقدر بأزيد من 11 مليار درهم ، بانخفاض بنسبة 53 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.

وفق بلاغ للمركز الجهوي للاستثمار برسم النصف الأول من سنة 2018، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الاربعاء، فقد تم اعتماد 48 مشروعا ستساهم في خلق 11 ألف و951 منصب شغل من أصل 100 مشروع تمت دراستها من قبل اللجنة بغلاف استثماري يصل إلى 15 مليار درهم، ومن شأنها خلق 17 ألف و965 منصب شغل.

وأضاف البلاغ أن اللجنة الجهوية وافقت على 44 مشروعا (4 مليار درهم و5 آلاف و725 منصب شغل) ، فيما لازالت 8 مشاريع في طور الدراسة 0.5 مليار درهم مع خلق 289 منصب شغل).

و أوضح ذات المصدر ، أن 73 في المائة من هذه المشاريع التي حظيت بالموافقة ، تشمل أربعة قطاعات وهي السياحة (27 في المائة) والتجارة (17 في المائة) والتعليم (17 في المائة) والإسكان (12 في المائة).

وموازاة مع الأنشطة المرتبطة بدراسة المشاريع الاستثمارية في إطار اللجنة الجهوية للاستثمار، ساهم المركز الجهوي للاستثمار خلال النصف الأول من سنة 2018 في دراسة مختلف طلبات الترخيص وإعداد العقود المرتبطة بالخصوص بقطاع المعادن والتصنيف السياحي

وقد تم منح هذه التراخيص بعد دراسة والموافقة على الملفات في إطار اللجان المختصة، وتهم المصادقة، بالأساس، على 77 مشروعا استثماريا حيث حصل حاملو هذه المشاريع على التراخيص المتعلقة بالتنقيب عن المعادن.