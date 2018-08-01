باراغواي تعلن إعادة سفارتها في إسرائيل إلى تل أبيب بعد أشهر من نقلها إلى القدس بفلسطين ﻿

أعلنت باراغواي اليوم الأربعاء أنها ستعيد نقل سفارتها في إسرائيل إلى تل أبيب، بعد أن نقلتها في ماي الماضي إلى القدس.

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أعلنت باراغواي اليوم الأربعاء أنها ستعيد نقل سفارتها في إسرائيل إلى تل أبيب، بعد أن نقلتها في ماي الماضي إلى القدس.

وردا على ذلك، وفقا لما أوردته قناة فرانس 24 اليوم الأربعاء، أعلنت إسرائيل إغلاق سفارتها في باراغواي، في حين أعلن الفلسطينيون أنهم سيفتتحون فيها ''فورا'' سفارة.

وأعلنت باراغواي الأربعاء أنها ستنقل مجددا سفارتها في إسرائيل إلى تل أبيب بعد ثلاثة أشهر من نقلها إلى القدس.

وأضاف المصدر أن حكومة الرئيس الجديد ماريو عبده بينيتيز التي تسلمت مهامها منتصف غشت المنصرم، أكدت في بيان أنها اتخذت هذا القرار ''للمساهمة في تكثيف الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية بهدف التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط''.

وكان رئيس باراغواي السابق هوراسيو كارتيس قد افتتح في 21 ماي السفارة الجديدة لبلاده في القدس اقتداء بالولايات المتحدة التي أثارت خطوتها غضب الفلسطينيين.

وأعلن يومها الرئيس المنتخب ماريو عبده بينيتيز أنه لم تقع استشارته في هذا القرار.

وكانت باراغواي بخطوتها في شهر ماي، البلد الثالث الذي ينقل سفارته إلى القدس بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا.

كما أوضح المصدر أنه، ردا على قرار باراغوي قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء إغلاق سفارة بلاده هناك.

وجاء في بيان أصدره مكتب نتانياهو ''طلب رئيس الوزراء من وزارة الخارجية إغلاق السفارة الإسرائيلية في باراغواي''، متابعا أن قرار أسانسيون يلحق أضرارا بالعلاقات بين البلدين.

من جهته أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الأربعاء، كما نقلت عنه وكالة ''وفا'' الرسمية للأنباء أن الفلسطينيين سيفتتحون ''فورا'' سفارة في باراغواي.