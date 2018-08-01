محمد زينون رباعيات الغناء والغرام والترتيل والتيه ﻿

كيف يصبح الإنسان مجذوبا بين عشية وضحاها..ذاك هو السؤال الذي قادنا ونحن نتتبع خطوات الشاب محمد زينون وننحت في سيرته وندقق في تفاصيله الحياتية باحثين عن إجابة تشفي غليل السائلين كيف قذفت به سفن

'' شوف تيفي'' : عبدالله الساورة

تصوير: سعيد الفاطمي

كيف يصبح الإنسان مجذوبا بين عشية وضحاها..ذاك هو السؤال الذي قادنا ونحن نتتبع خطوات الشاب محمد زينون وننحت في سيرته وندقق في تفاصيله الحياتية باحثين عن إجابة تشفي غليل السائلين كيف قذفت به سفن الغناء إلى بحور القرآن ترتيلا وتجويدا بصوت يصدح بحمد الله؟؟.. صورة المجذوب في أبهى صورها هائما..تائها.. لا يبتغي سوى وجه الله جنة.. نقترب في '' شوف تيفي'' من صور أربع لهذا الشاب المثير للجدل...

محمد زينون : رباعيات الهيام

محمد زينون.. شاب ذو 27 عاما..كأي شاب حقق طموحه في الغناء واكتسب شهرة شعبية يعيش تجارب غرامية هنا وهناك بحثا عن شريكة الحياة.. لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.. يقع في علاقة غرامية مع شابة تشتغل في مجال الحلاقة.. يتعلق بها.. يستبد به العشق صبابة وهياما وتصبح العشيقة إدمانا لحب لا ينتهي.. شخصيته حساسة، مرهفة جدا بحكم طبيعة اشتغاله وبحكم تكوينه النفسي.. العلاقة تأخذ مجرى آخر غير مجرى الحب والوله.. تلبس ثوب الرفض والشعوذة والبعد ويهيم محمد زينون مرة في مراكش وهو يحمل قرآنا بيده ويلبس ثوب التشرد ويصدح بصوته مرتلا ومجودا وهائما في الطرقات. مرة في مراكش يهيم على وجه الأرض لا يريد سوى الجنة ومرة في الدارالبيضاء...أهكذا يكون الحب حينما يتصرف على غير هوى الغرام ويلبس ثوب التشرد والزهد في الطرقات بجلباب أسود ممزق وأقدام حافية وصوت يصدح في السماء حمدا وتكبيرا واستغفارا للمولى عز وجل؟.. ما أقسى لحظات الحياة وهي تتحول من معادلاتها البسيطة إلى معادلات معقدة لا نفهم منها سوى سرد الحكاية أسفا على الحال بما تمايل الحال إلى حال لا يشبه الحال والأحوال.

محمد زينون: صوت الطرب

في مدينة الدشيرة بانزكان هناك ولد الطفل محمد زينون.. انتقل إلى مراكش وعمره خمس سنوات حسب إفادة والده لقناة '' شوف تيفي''.. يقول الأب واصفا ابنه '' ابني يكون عاديا وفجأة تجتاحه حالة الخروج من المنزل لمدة ثلاثة أيام تم يعود..استأنسنا على الحال.. لكن ما وقع مؤخرا به الكثير من الأشياء التي لم نعد نفهمها.. ربما مس شيطاني..''. يضيف الأب بنبرة الحزن وهو يخفي وجهه عن الكاميرا حفاظا على بعض الخصوصية العائلية '' أصبح ابني يعزف على أي آلة موسيقية لمجرد لمسها ولا نستطيع أن نفهم الأمر..إنه أكبر من الموهبة.. شيء لا نستطيع فهمه ''. في أكادير والملاهي الليلية هناك بزغ نجم الشاب محمد زينون.. صوت يصدح بالأغاني الشعبية حتى لقبوه لعذوبة صوته ب'' الداودي''. يعرفه الكثيرون وله تسجيلات باليوتوب ومحبوب لدى الكثيرين الذين تفاجئوا من صورته الثانية وهو يجوب البلاد في جبة الحلاج حافي القدمين مرددا ما تيسر من الذكر الحكيم. يقول محمد زينون في تصريح لـ'' شوف تيفي'' بلغة عربية فصيحة وبنوع من البطء والانتظار قبل أن تخرج كلماته '' خانني الكثيرون.. ولم يستطيعوا أن يفهموني.. وهي رفضتني كما رفضني الآخرون ''. من تكون هي؟ وما سبب هذا الرفض القاتل؟ ومن خانه؟ وهل تدفع الخيانة والرفض إلى دروب التشرد؟ رفض العاشقة التي اعترشت القلب وسكنت الفؤاد صبابة وأغوت المغني وحولته من متاع الدنيا إلى متاع الزهد راجيا لقاء ربه ولا سواه.

محمد زينون : صوت الترتيل وجبة الزاهد

فيما يشبه الصدمة والوقع لمن لا يعرف الشاب محمد زينون وهو يجوب البلاد حائرا لا يلوي سوى على كتاب الله عز وجل حاملا الكتاب ويتلو بين الحين والآخر مقاطع من الذكر الحكيم بنفس حزين ترتجف له الأبدان وترتعش له النفوس الخاشعة وهي تغوص في ثنايا النفس ذكرا.. لا يريد كسوة ولا لباسا.. ممزق في صورة سيدي عبدالرحمان المجذوب متنقلا بين المدن والقرى..قاطعا المسافات وكل همه أن يصدح بصوت الله قرآنا كريما ويترك زمرة الحاضرين متسائلين من يكون هذا الحافظ للذكر؟ من يكون هذا الشاب الذي انقلبت حياته وأضحى من صورة المغني إلى صورة المجذوب الحائر؟... صديق مقرب كما يحكي والده أن محمد مسه شيء من السحر قلب عاقبه ودفعه إلى دروب التيه مجذوبا. نعيد شرائط الفيديو.. نريد التأكد مما يرتله من القرآن هل يتلوه كما في الآيات بلا أخطاء؟ وأي حالة تحمله على التحول الكبير في منحاه التراجيدي.. كثير من الأسئلة ظلت معلقة كما صوت طفل صغير في نهاية الفيديو متسائلا: هل تعرفه؟.. من يكون هذا المتشرد؟.. الله يرحم الوالدين لبس غير الصندالة وبدل هاذ الفوقية ''. يعيد ترتيل بعض السور ويشرب قليلا من الماء ويسيح في أرض الله....

محمد زينون: المجذوب الشريد

ليس المرة الأولى ولا الأخيرة التي يهيم فيها محمد زينون على وجهه حسب تصريح والده لقناة '' شوف تيفي''. هي حالات من اضطرابات نفسية يعاني منها الشاب ويجد سكينة في تلاوة القرآن. يضيف والده الذي يعرفه جيدا'' ابني لا يريد أن يتسول.. لا يريد أي شيء.. يريد فقط الجنة''.. مطلب كبير.. مطلب صغير.. وكل شيء بقدر وأقدار كما يقال.

يحيي الشاب محمد زينون صورة قديمة في المخيال الشعبي لدى المغاربة.. صورة الإنسان المجذوب، التائه والشريد والهائم الباحث عن راحة البال بعدما أعياه حب الحال عشقا وهام بصوت الله حبا وحمدا.. هو استبدال حب صغير بحب كبير هو حب الله.

في منزل الجدة بمراكش استقبلنا محمد زينون بعدما رمى بثوب التشرد والتيه ولبس جبة العاقل ..إنسان آخر أمام المرآة.. في كامل طيبوبته ونضجه وهو يوزع البسمات ويرتل بعض السور ويخبرنا أن والدته وعائلته ستصل قريبا من مدينة أكادير إلى مراكش للقائه.. تحل العائلة وتأتي الوالدة ولقاء من عناقات حب ودموع لا تنتهي ترمقها عدسات المصورين وحيرة تلف الحاضرين وسؤال كبير يصدح هل يعود المجذوب إلى حالات الجذبة والتحير ؟؟؟.

كما لو أن حكاية محمد زينون فيلم سينمائي من أفلام الأربعينات عن البطل الشريد التائه التي يعاني ويعاني ويتعافى ويعود إلى حضن العائلة..بل الحكاية أبعد من ذلك هي حكاية من قلب المجتمع المغربي بواقعيتها الكاملة يلفها الغموض وتحتاج لبحث نفسي كيف أضحى المغني مرتلا وتائها في بلاد الله يجوبها طولا وعرضا...