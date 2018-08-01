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خــاص:إصابة شرطي برصاص وظيفي بالعيون

بتاريــخ : 6 شتنبر 2018 / 01:06 خــاص:إصابة شرطي برصاص وظيفي بالعيون | حوادث و حقوق
خــاص:إصابة شرطي برصاص وظيفي بالعيون
أصيب مساء يومه الأربعاء رجل أمن بثكنة التدخل السريع بمدينة العيون، إصابة خفيفة في اليد بعد إطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي حيث كان يخضع للصيانة من طرف المشرف على تنظيف الأسلحة بالثكنة.

شوف تيفي:

أصيب مساء يومه الأربعاء رجل أمن بثكنة التدخل السريع بمدينة العيون، إصابة خفيفة في اليد بعد إطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي حيث كان يخضع للصيانة من طرف المشرف على تنظيف الأسلحة بالثكنة.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أنه إثر محاولة تسليم المصاب لسلاحه انطلقت رصاصة كانت داخل السلاح، لتصيب الشرطي.

وأكد ذات المصدر أنه تم نقل المصاب على جناح السرعة إلى المستشفى العسكري الثالث لتلقيه العلاج

مشيرا إلى أنه هذه هي الحالة الثانية في أقل من شهر بعد أن أطلق شرطي رصاصة من سلاحه الوظيفي إثر محاولته تنظيفه بمنزله

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شوف تيفي المغرب إصابة شرطي رصاص وظيفي رجل أمن العيون

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