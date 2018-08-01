بوتفليقة رئيسا للجزائر من المهد إلى اللحد ﻿

يبدو أن قدر بلد المليون شهيد، الجزائر، لم تجد بعد ابن شهيد يحكم البلد الغني بالنفط والغاز، لكنه مصاب بداء الكوليرا والحمى القلاعية.

شوف تيفي وكالات

يبدو أن قدر بلد المليون شهيد، الجزائر، لم تجد بعد ابن شهيد يحكم البلد الغني بالنفط والغاز، لكنه مصاب بداء الكوليرا والحمى القلاعية.

ففي غياب معارضة سياسية حقيقية في البلد، يجعل فرضية ترشح بوتفليقة لولاية خامسة ممكنة وجدية، والمعارضة السياسية الموجودة-على قلتها- لم تتمكن من الاتفاق على شخصية توافقية يمكنها منافسة رئيس المصالحة الوطنية، عبد العزيز بوتفليقة'' العائد مؤخرا من رحلة علاجية في سويسرا.

فعدا مبادرة زعيم حزب حركة مجتمع السلم الحزب الإسلامي، ''عبد الرزاق مكري'' الذي دعا إلى ''مرحلة انتقالية'' تحت راية المؤسسة العسكرية، لم يبادر أي حزب سياسي أو شخصية بمشروع سياسي يمكنه إحداث تغيير في النظام السياسي الحاكم في الجزائر.

وكانت تصريحات لزعماء أحزاب الموالاة، مثل حزب جبهة التحرير الوطني الذي يترأسه جمال ولد عباس (84 سنة)، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه الوزير الأول أحمد أويحيى، واللذان دعيا بشكل علني ورسمي الرئيس بوتفليقة إلى قبول ''تضحية'' إضافية من أجل الجزائر والترشح لعهدة خامسة على التوالي، حيث يملك الحزبان أغلبية الأصوات في البرلمان الجزائري، فضلا عن كونهما قوة انتخابية ضاربة.

وكان ولد عباس قد نجح في إقناع 16 حزبا سياسيا صغيرا بمساندة الولاية الخامسة لبوتفليقة فيما يدافع عن فكرة تأسيس ''قاعدة شعبية كبيرة'' لهذا الغرض.

وفيما ترتفع أصوات فيسبوكية وصحف وأصوات جزائرية، تدعو إلى التغيير و فتح الفضاء السياسي المغلق لطاقات جديدة ومسؤولين شبان و''نظيفين''، بدأت ''الماكينة السياسية'' للنظام الجزائري تشتغل لغاية أن يتم انتخاب بوتفليقة لولاية خامسة، فهل تتعطل ماكينة بوتفليقة كما تتوقف سائر ''الماكينات السياسية''، خاصة مع التغييرات التي أجراها الرئيس الحالي مؤخرا على رأس المؤسسات الأمنية والعسكرية للبلاد، قبل شهور قليلة فقط عن موعد الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها بداية العام المقبل، في بلد يتخبط في مشاكل اجتماعية عدة ويواجه وباء الكوليرا، والحمى القلاعية، وانخفاض أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.