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اليابان تقدم هبة مالية لتدشين مشروعين تنمويين أنجزا في إقليم اشتوكة أيت باها

بتاريــخ : 6 شتنبر 2018 / 00:29 اليابان تقدم هبة مالية لتدشين مشروعين تنمويين أنجزا في إقليم اشتوكة أيت باها | مجتمع
اليابان تقدم هبة مالية لتدشين مشروعين تنمويين أنجزا في إقليم اشتوكة أيت باها
تم اليوم ،الأربعاء، تدشين مشروعين للتنمية الاجتماعية أنجزا بمبادرة من منظمتين مدنيتين محليتين لفائدة الساكنة القروية في إقليم اشتوكة أيت باها، وذلك بفضل هبة يابانية.

شوف تيفي

تم اليوم ،الأربعاء، تدشين مشروعين للتنمية الاجتماعية أنجزا بمبادرة من منظمتين مدنيتين محليتين لفائدة الساكنة القروية في إقليم اشتوكة أيت باها، وذلك بفضل هبة يابانية.

حيث شهدت الجماعة الترابية ''سيدي عبد الله البوشواري''، وفق بلاغ للسفارة اليابانية، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم، تدشين مسلك طرقي يمتد على طول 2.7 كلم في دوار ''أفود'' ، ويربط بين عدة تجمعات سكنية تقع في منطقة جبلية ، يصل مجموع ساكنتها حوالي 2500 نسمة.

وسيتيح هذا المشروع الذي أنجز لفائدة جمعية ''إمازالن الخير للتنمية''، وفق ذات المصدر، من فك العزلة وتحسين شروط العيش لفائدة الساكنة المحلية ، حيث سيمكن هذا المسلك الطرقي من تيسير عملية الولوج إلى مختلف الخدمات الضرورية للحياة اليومية للسكان ، وفي مقدمتها الخدمات الصحية والتعليم ، فضلا عن المساهمة في تنمية وتطوير عدد من الأنشطة المحلية المدرة للدخل.

وأضاف المصدر، أن المشروع الثاني الذي أنجز لفائدة ''جمعية إلكميس للتنمية والتعاون '' يهم تمكين دوار ''إلكميس'' ، التابع لجماعة الترابية ''تاركا ن توشكا'' ، من نظام للتزود بالماء الصالح للشرب ، مما سيضمن التزود بهذه المادة الحيوية لفائدة 1400 نسمة من ساكنة هذا الدوار، والتجمعات السكانية المجاورة .

كما أوضح المصدر، أنه تم تدشين هاذين المشروعين، اللذين أنجزا في إطار المساعدة اليابانية غير المستردة المقدمة للمشاريع المحلية، بحضور سفير اليابان المعتمد لدى المغرب ، ''طاكوجي هاناتاني''، وذلك بحضور المنتخبين وممثلين عن المجتمع المدني المحلي.

مضيفا، أن المشروع الخاص بتهيئة المسلك الطرقي لدوار ''أفود'' كلف غلافا ماليا بقيمة تصل حوالي 770 ألف درهم، بينما رصد مبلغ مالي بقيمة تناهز حوالي 768 ألف درهم لتمويل المشروع الخاص بتزويد ساكنة دوار ''إلكميس'' بالماء الشروب.

للإشارة، فإن المساعدة اليابانية غير المستردة المقدمة للمشاريع المحلية الصغيرة جدا أطلقت منذ سنة 1989 ، وتهدف إلى مساعدة المنظمات المدنية والجماعات المحلية على إنجاز مشاريع تساهم في تحسين شروط العيش لفائدة الساكنة المحلية.

جدير بالذكر أن هذا الصنف من الهبات المقدمة من طرف اليابان للمغرب ساهمت في إنجاز 358 مشروعا في مناطق مختلفة من تراب المملكة.

 

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شوف تيفي المغرب تدشين مشروع تنمية إقليم اشتوكة أيت باها هبة اليابان

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