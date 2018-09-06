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طبيب الفقراء يحذر المغاربة من النصب بقضيته وينفي علاقته بحملات التبرعات المجهولة

بتاريــخ : 6 شتنبر 2018 / 00:26 طبيب الفقراء يحذر المغاربة من النصب بقضيته وينفي علاقته بحملات التبرعات المجهولة | مجتمع
طبيب الفقراء يحذر المغاربة من النصب بقضيته وينفي علاقته بحملات التبرعات المجهولة
حذر الطبيب المثير للجدل '' المهدي الشافعي'' متتبعيه من السقوط في فخ النصب والاحتيال باسمه وذلك بعدما أطلق عدد من المجهولين حملات فيسبوكية تدعو لجمع التبرعات المالية من أجل بناء مستشفى يحمل اسمه.

شوف تيفي:تيزنيت

حذر الطبيب المثير للجدل '' المهدي الشافعي'' متتبعيه من السقوط في فخ النصب والاحتيال باسمه وذلك بعدما أطلق عدد من المجهولين حملات فيسبوكية تدعو لجمع التبرعات المالية من أجل بناء مستشفى يحمل اسمه.

ونفى ''الشافعي'' في تدوينة له نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ''الفيسبوك'' أن تكون له أي علاقة بالحملة التي يقودها مجهولون، حيث أقدموا على نشر حساب بنكي من أجل توجيه الأموال له وهو ما نبه له الطبيب الجراح ودعا المغاربة سواء بداخل المغرب أوخارجه إلى توخي الحذر والانتباه وعدم الانسياق وراء كل من يسترزق بقضيته.

وكتب في هذا الصدد وهو داخل مصحة خاصة بأكادير: ''ليكن في علم الجميع أن الدكتور المهدي الشفعي ليس له دخل بما ينشر بالفيسبوك بخصوص تبرعات وإيداع مبالغ مالية في حساب شخص ما .. المرجو النشر والتأكد دائما من المنشورات''.

وأضاف في ذات التدوينة: ''قضية الدكتور قضية صحية لا يجب الركوب عليها و استغلال الأوضاع للنصب، المرجو كذلك مراعاة الصحة النفسية و الحالية للدكتور''.
هذا، وكان مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد قاموا بنشر عدد من المنشورات تدعو المغاربة إلى الانخراط في حملة ترمي لجمع تبرعات مالية لبناء مؤسسة صحية تحمل اسم الشافعي لخدمة الصحة العمومية وأطلقوا حسابات بنكية مجهولة لضخ الأموال بها.

يشار أن الدكتور الشافعي يرقد حاليا بإحدى المصحات الخاصة بمدينة أكادير حيث يتلقى علاجاته بعدما انهارت صحته جراء أزمة نفسية ألمت به على خلفية الضغوطات الممارسة عليه، بعد توالي الأحداث عليه، والتي كان أولها الحكم عليه بأداء تعويض مادي قدره 20 ألف درهم لفائدة مدير المستشفى الإقليمي بتيزنيت، وذلك عن الضرر الذي تسبب له فيه وبغرامة مالية قدرها 10 ألاف درهم لفائدة الخزينة العامة، ثم تبعه قرار تنقيله من طرف وزارة الصحة، وتعيينه بشكل استثنائي بالمستشفى الإقليمي بتارودانت عقب الاحتقان الشديد الذي أصبح يعرفه مستشفى تيزنيت، وتأثير ذلك على سيرورة عمله اليومي.

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شوف تيفي المغرب تيزنيت طبيب الفقراء يحذر المغاربة من النصب والاحتيال الاسترزاق بقضيته

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