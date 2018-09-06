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وفاة شاب عشريني إثر سقوط آلة ثقيلة على حوضه بحي سيدي معروف بالبيضاء

بتاريــخ : 6 شتنبر 2018 / 00:05 وفاة شاب عشريني إثر سقوط آلة ثقيلة على حوضه بحي سيدي معروف بالبيضاء | حوادث و حقوق
وفاة شاب عشريني إثر سقوط آلة ثقيلة على حوضه بحي سيدي معروف بالبيضاء
اهتزت تجزئة مبروكة الواقعة بسيدي معروف على فاجعة مقتل شاب عشريني عشية اليوم الأربعاء.

شوف تيفي

اهتزت تجزئة مبروكة الواقعة بسيدي معروف على فاجعة مقتل شاب عشريني عشية اليوم الأربعاء.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' الشاب، البالغ من العمر قيد حياته خمسة وعشرين عاما، عاطل عن العمل، كان يجلس بمقهى الحي المشهور بتواجد العديد من المستودعات.

وأضاف أن أحد العمال الذين كانوا يهمون بإنزال آلة ثقيلة طلبوا مساعدته، بحمل تلك الآلة ووضعها أمام رافعة لحمل الأثقال.

كما أوضح ذات المصدر، أنه أثناء قيامهم بهذه العملية سقطت الآلة الثقيلة على حوض الشاب، تسببت في حدوث نزيف داخلي له.

مؤكدا أن سيارة الإسعاف التي طلب الساكنة نجدتها لإنقاذ الشاب تأخرت عن الحضور لما يفوق ساعة، مما عجل بموته بعين المكان.

وأشار نفس المصدر إلى أن عناصر الأمن حلت بعين المكان لفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادثة.

وشدد المصدر، أن ساكنة المنطقة يستنكرون وجود مستودعات للأشغال بجانب الحي تشكل خطرا على الأطفال وتهدد سلامة الساكنة.

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شوف تيفي المغرب وفاة شاب عشريني سيارة الإسعاف سيدي معروف البيضاء

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