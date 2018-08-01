الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين يلتمس من رئيس الحكومة تقديم أجرة شهر شتنبر ﻿

تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، بملتمس الى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لتقديم أجرة شهر شتنبر 2018.

شوف تيفي

تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، بملتمس الى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لتقديم أجرة شهر شتنبر 2018.

حيث أوضح ملتمس الفريق الاستشاري، الذي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الأربعاء، أن "صرف رواتب موظفي وموظفات القطاع العام لشهر غشت يوم 18، الذي تزامن مع مناسبة عيد الأضحى، وما يكلف من مصاريف إضافية لجميع الأسر المغربية، خلف لديهم عسرا ماليا كبير".

وأضاف الملتمس الموجه إلى العثماني "وقد لا يخفى عليكم مدة حدة المصاريف التي تواجه الأسرة المغربية، فغداة خروجها من عيد الأضحى، الذي تزامن مع العطلة الصيفية، ها هي الأسر تواجه الدخول المدرسي، وما يتطلبه الأمر من نفقات لا عد لها ولا حصر لها". مضيفا "كل ذلك والدخل الوحيد للموظف أجرته، التي سوف تتأخر لأزيد من 40 يوما."

كما شدد ذات الملتمس على " أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، ليلتمس منكم تقديم تسديد الأجور لشهر شتنبر الحالي قبل موعدها المعتاد، تخفيفا من معاناة الموظفين وأسرهم".